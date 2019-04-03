Kulis: Erdoğan, Yıldırım'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verebilir

Cumhuriyet'te yer alan haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybeden Binali Yıldırım'a 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' görevi verebileceği ifade edildi.
Cumhuriyet'te "Erdoğan'ın sonuçlar üzerine AKP yönetimi ve kabinede değişiklik yapacağı belirtiliyor" başlığıyla yayımlanan haberde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarını ‘birinci partiyiz ve Cumhur İttifakı oyunu korudu' savunmasıyla başarılı bulmasına karşın özellikle Ankara, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere 14 ili kaybetmesinin faturasını parti yönetimi ve kabineye çıkaracağı belirtiliyor" dendi.
"Parti kulislerinde, ‘Seçimden sonra artçı sarsıntılar olacaktır' görüşü dile getirilirken, Erdoğan'ın genel merkezin teşkilatlarla ilgili hazırlayacağı rapora göre hem parti hem de teşkilat yönetimlerinde sert bir değişime gidebileceği kaydediliyor. Kulislerde İstanbul'da seçimi kaybeden Binali Yıldırım'ın partideki pozisyonunun ne olacağı da merak ediliyor. Yıldırım'ın cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilebileceği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine AKP yönetimi, seçimde alınan sonuçlar, 14 ilin kaybedilmesindeki nedenler, teşkilat, milletvekilleri, adaylar ve parti yöneticilerinin performanslarını da kapsayan kapsamlı bir çalışma yapıyor. Parti içinde yapılan ilk değerlendirmelerde özellikle MHP'nin aldığı illerde aday belirlenmesinde hata yapılması, ittifak nedeniyle parti seçmeninin MHP'ye kayması, ekonomideki olumsuz gelişmeler, partinin kırgın ve kararsız seçmeninin sandığa götürülememesi gibi nedenlerle seçimde böyle bir tablonun oluştuğu kaydediliyor.
Erdoğan'ın özellikle Ankara ve İstanbul gibi iki önemli metropolün kaybedilmesinin faturasını mutlaka sorumlu olarak gördüğü kişilere keseceği belirtilirken, bunun da parti yönetimi ve kabinede değişiklik şeklinde olacağı konuşuluyor. Parti kulislerinde, ‘Hükümette ve partide seçimde oluşan tablo sonrasında mutlaka artçı sarsıntılar olacaktır' görüşü dile getiriliyor. Partide bir süreden beri yeni sistem nedeniyle ‘dışarıdan' atanan bakanların siyaseti bilmemesinin sıkıntıya neden olduğu, bu bakanların siyasi altyapısının olmaması nedeniyle parti ve hükümet politikalarına entegre olamadıkları eleştirisi yapılıyordu. 4 yıllık bir süreçte seçim olmamasına karşın yeni sistemdeki boşlukların bu süreçte kapatılarak daha sağlam bir hale getirilmesi gerektiği kaydedilirken, Erdoğan'ın 2023'te yapılacak seçimleri de dikkate alarak kabineyi yeniden dizayn edeceği belirtiliyor. Erdoğan'ın, yalnızca bakan değişimi değil 24 Haziran seçimleri sonrasında
Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yeniden düzenlediği bakanlıkların yapısını da gözden geçirebileceği, bazı değişikliklere gidebileceği, cumhurbaşkanı yardımcılığının sayısında da artırma yolunu tercih edebileceği konuşuluyor. Seçimin faturasının kesileceği bir diğer yerin de genel merkez yönetimi ve teşkilatlar olacağına dikkat çekiliyor. Adayların belirlenmesinin ardından sorun çıkaran, yeterince çalışmayan, çekişmeyi sürdüren teşkilat yönetimlerinin görevden alınması, MYK'de de değişiklik olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Erdoğan'ın MKYK'de bir değişiklik yapmaya karar verirse olağanüstü kongreye bile gidebileceği dile getiriliyor.
Partide bir süredir ekipleşmeler ve bunların arasında yaşanan çekişmelerin sıkıntı yarattığı eleştirisi yapılıyor. Seçimin ardından da perde gerisinde bazı yerlerde seçimin kaybedilmesinde ekiplerin birbirini suçladığı iddiaları kulislere yansıyor. Özellikle İstanbul'da seçimin kaybedilmesinin nedenleri arasında bu durumun etkili olduğu ileri sürülüyor. Binali Yıldırım'ın adaylığının açıklanması sürecinde İstanbul ilçe adaylarının belirlenmesi konusunda sıkıntı yaşanmış, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Yıldırım görüşmesi sonrasında sorunun çözüldüğü belirtilmişti. O süreçte Yıldırım'ın AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile anlaşamadığı iddiası da kulislere yansımıştı.
Parti kulislerinde, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kaybeden Yıldırım'ın durumunun ne olacağı da merak ediliyor. Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanlığı'na dönüşünün zor olduğu, Erdoğan'ın Yıldırım'a cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi verebileceği konuşuluyor."
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