Takan: Yeni parti kurma çalışmalarına başlayan çevreler, çıkan sonuca AKP'den daha fazla üzülmüş görünüyor

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, yeni parti kurulacağı yönündeki iddiayla ilgili olarak "Seçimden çok çok önce yeni parti kurma çalışmalarına başlayan o malum çevreler, çıkan sonuca AKP'den daha fazla üzülmüş görünüyorlar. Mansur Yavaş Ankara'yı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanınca demoralize oldular" dedi.

Ahmet Takan, Yeniçağ'da "Yeni parti oluyor mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında bir yeni parti kurulacağı yönündeki iddiayı değerlendirdi.

"Seçim sonuçlarından sonra, çok merak ettiğiniz, gerek telefonla gerekse elektronik postalar vasıtasıyla bana sorduğunuz, 'Yeni parti çalışmaları ne oldu ne olur?' sorusuna cevap vermeye çalışalım" diyen Takan, şöyle devam etti:

"Kesin bir yargı olamaz ancak ilk izlenim fotoğrafı olarak kabul edin;Seçimden çok çok önce yeni parti kurma çalışmalarına başlayan o malum çevreler, çıkan sonuca AKP'den daha fazla üzülmüş görünüyorlar. Mansur Yavaş Ankara'yı, Ekrem İmamoğlu İstanbul'u kazanınca demoralize oldular.

Bunu da etraflarından gizleyemiyorlar. Siyaseti çok yakından izleyen bir dostum, 'hem AKP'nin aldığı oy oranı hem de büyükşehirleri kazanan muhalif isimler, yeni particilerin işini zora soktu. Partiyi kursalar bile başta AKP olmak üzere hiçbir yerden milletvekili koparamazlar. Kursalar bile işlevsiz kalırlar. Kurdular diyelim, BBP gibi marjinal pazarlık partisi olmaktan öteye geçemezler' yorumunu yaptı. Yazıya, 'kısa olacak' diye başlamıştım ama yine uzun oldu. Affınıza sığınıyorum."