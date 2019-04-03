Kars'ta yeniden sayım bitti, HDP'nin oyu arttı

Kars’ta MHP’nin itirazı üzerine 167 sandıkta yeniden yapılan sayımda, HDP’nin oyları arttı. Belediye Başkanlığı’nı kazanan HDP adayı Ayhan Bilgen, “Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı” dedi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan adayı Çetin Nazik, Kars'taki 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına, MHP’ye verilen oyların HDP’ye sayıldığı iddiasıyla avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtirazın kabul edilmesinin ardından 167 sandıktaki oyların sayımına tekrar başlandı. İl Seçim Kurulu tarafından yapılan sayım sabah saatlerinde bitti.

Kenttin 167 sandığında yapılan yeniden sayımda, HDP'nin 17 oyu arttı. HDP'nin Kars Belediyesi Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler" açıklaması yaptı.

Kars'ta yeniden sayım da bitti. Oyumuz 17 arttı. Sabaha kadar adliye içinde çalışan ve önünde bekleyen herkese teşekkürler. — Ayhan Bilgen (@ayhanbilgen) April 3, 2019

2014'TE MHP KAZANMIŞTI

Kars'ta 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimleri MHP kazanmıştı. Seçime katılan 149 bin 948 vatandaşın oyunun yüzde 28.34'ünü alan MHP'li Murtaza Karaçanta kentte 5 yıllığına belediye başkanlığına seçilmişti. Karaçanta, Temmuz 2018'de ise partisinden istifa ederek bağımsız kalmıştı. Kars'ta 5 yıl önceki seçimlerde oyların yüzde 25.12'sini alan CHP ikinci parti olmuş, yüzde 25.01'lik oy oranıyla AK Parti üçüncü parti olabilmişti. Seçimler sonunda 4 ilçeyi AK Parti, bir ilçeyi MHP, bir ilçeyi BDP, bir ilçeyi ise CHP kazanmıştı.