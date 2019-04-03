Soyer, sözünü tuttu

Henüz kesinleşmeyen yerel seçim sonuçlara göre İzmir Büyükşehir Başkanı seçilen Tunç Soyer, farkla kazandığı seçim kampanyası sırasında ilk icraatlarından birinin en düşük ve en yüksek oy aldığı mahallelere gitmek olacağını ifade etmişti.
Yöneticilerin seçimlerden sonra mahalle ziyareti yapmasına alışık olmadıklarını ifade eden Dokuzlar halkı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne beklentilerini ayrıntılı bir şekilde aktardı.
Mahalle sakinleri Soyer'e içme suyu şebekesinin yenilenmesi ve kırsal kalkınmaya destek verilmesi başta olmak üzere taleplerini iletti.
'BAŞ DANIŞMANIM DOĞRUDAN İZMİR HALKI OLACAK'
Soyer ziyaretiyle ilgili, "Kiraz Dokuzlar mahallemiz, her ne kadar tercihini büyük oranda başka bir adaydan yana kullandıysa da İzmir Büyükşehir Belediyemizin sınırları içerisinde yer alıyor ve belediye hizmetlerini oraya da taşımak benim asli görevim. Seçimlerden önce defalarca belirttiğim gibi, seçmen ayrımı yapmadan ilimizin her yerine eşit hizmet götürmek ve İzmir'in ürettiği refahı ilin tüm kılcallarına ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.
"İzmir'in tüm Türkiye'deki kırsal kalkınmaya öncülük etmesi en temel hedeflerimizden biri" diyen Soyer, "Zira, gıdanın hızla pahalandığı, halkımızın doğduğu yerde doymadığı, kırsal nüfusun sürekli göç verdiği bir ülkede diğer tüm sorunlarımızı da çözmemiz imkansız. Dolayısıyla kırsal alan ve kent merkezleri arasındaki bağları güçlendirmek, görünür hale getirmek ve kırsaldaki yaşama iade-i itibar etmek zorundayız. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda İzmir'de farklı ve yenilikçi bir strateji uygulayarak, bunun Türkiye genelinde anlaşılması için her düzeyde vizyon ortaklıkları kuracağız. Dokuzlar halkına bizi bağrına bastıkları için çok teşekkür ederim. Gücümüz yettiğince bu şehirde yaşayan herkesin yaralarını saracağız, dertlerine derman olacağız" ifadesini kullandı.
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