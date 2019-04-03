Eliaçık: Oylar yeniden sayılsın yarıya inerler

İlahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sandıkların yeniden sayılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun verilerine itiraz eden AK Partiye tepki gösteren Eliaçık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet desteği, medya ablukası, su gibi para, derya deniz imkanlar, sandıklara çökme, hırsızlık, usülsüzlük hepsine rağmen sonuç bu. Oylar yeniden sayılsın yarıya inerler" ifadesini kullandı.