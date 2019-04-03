AK Partili Ünal: İmamoğlu kendini başkan ilan edip sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?

İstanbul'daki yerel seçim süreciyle ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Sayın Ekrem İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor?" diye sordu.

AK Partili Ünal, YSK'nın kesin olmayan verilerine göre İstanbul'da seçimi kazanan CHP'li İmamoğlu hakkında açıklama yaptı.

Ünal, "Ekrem İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?" diye sorarak, "Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun 'Mazbatamızı verin' ifadelerinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Ünal, "Sn.Ekrem İmamoğlu; devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini Başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor" dedi.

Ünal, "YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve 'elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir" ifadesini kullandı.