CHP'li Çelebi: Hayırdır, İBB'ye bağlı merkezdeki tabloları nereye götürüyorsunuz?

Çelebi Twitterından kapının önüne dizilmiş tabloların fotoğrafını paylaşarak "Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz?" diye sordu.

Hayırdır Büyükşehire bağlı Esenler Kadir Topbaş Kültür Merkezindeki tabloları nereye götürüyorsunuz? @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/zQdqe2aNIH — Mehmet Ali Çelebi (@tgmcelebi) April 3, 2019

CHP'li Çelebi sonraki paylaşımında ise olayın takipçisi olduklarını belirterek "Esenler Belediyesi tarafından CRR'da düzenlenen Su Kasidesi eserleri olduğu bilgisi geldi. Takipteyiz, her ihbarı önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.