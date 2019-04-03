Perinçek: Vatan Partisi, Erdoğan'ın vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır

Perinçek ayrıca, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu hükümetin kurulması sürecini yürütmeye davet etti.
Perinçek, seçim gecesi yaptığı açıklamanın birçok internet sitesine eksik ve yanlış yansıtıldığını vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti'nin ekonomik zorlukları tek başına aşamayacağı bir döneme girdik. İki yıldır belirttiğimiz gibi, önümüzdeki ekonomik zorluklara baktığımız zaman, AK Parti'nin tek başına hükümet döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin sorunları artık tek başına AK Parti hükümeti çözemez. Ancak karşılaştığımız zorlukları AK Parti'nin bulunmadığı bir hükümetle de alt edemeyiz. Biz, AK Parti'nin artık Türkiye'ye tek başına yönetemeyeceğini belirtiyoruz. Ancak seçime gidilsin veya gidilmesin, AK Parti'nin bulunmadığı bir hükümetin kurulmasının da gerçek dışı ve yanlış olduğunu görüyoruz. AK Parti'yi dışlayan hükümet projesi, Anayasa çerçevesi içinde değildir ve ABD merkezlidir. Böyle bir hükümet ancak ABD'nin müdahalesiyle ve HDP/PKK + FETÖ ile birlikte kurulabilir. Bu nedenlerle açıklamamızı değiştirerek yayınlayan internet sitelerinin bu düzeltmeyi yapmalarını rica ediyoruz.
'CUMHURBAŞKANININ KURACAĞI, AK PARTİ'NİN YANINDA CHP, MHP VE VATAN PARTİSİ'Nİ DE KUCAKLAYAN BİR MİLLİ HÜKÜMET KURULMALIDIR'
Milleti Üretim Odaklı Ekonomi için birleştirecek ve seferber edecek olan Üreticilerin Millî Hükümetin kurulması görevine önderlik, Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Bu görev, tarihsel önemdedir. Üreticilerin Millî Hükümeti, gittikçe yakıcı bir önem kazanarak önümüze çıkacaktır. Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim odaklı bir ekonomi ve vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır."
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