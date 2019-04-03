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15:49 03 Nisan 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Vatan Partisi, Erdoğan'ın vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır

    © AA /
    Türkiye
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    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim gecesi yaptığı "Cumhurbaşkanının istifası dışında görülen bir çözüm yok" açıklamasının birçok internet sitesine eksik ve yanlış yansıtıldığını söyleyerek "Vatan Partisi, Erdoğan'ın vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır" dedi.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
    © AA /
    Perinçek: AK Parti'nin devam etme şansı yok
    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün bir açıklama yaparak 1980 yılı sonrasında kurulan borçlanma ekonomisinin iflas ettiğini vurguladı ve 'üretim odaklı ekonominin kurulması için bütün üretici sınıfları kucaklayan, milleti birleştiren bir milli hükümetin kurulmasının zorunlu ve kaçınılmaz olduğunu' öne sürdü.

    Perinçek ayrıca, cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da bu hükümetin kurulması sürecini yürütmeye davet etti.

    Perinçek, seçim gecesi yaptığı açıklamanın birçok internet sitesine eksik ve yanlış yansıtıldığını vurgulayarak, açıklamasını şöyle sürdürdü:

    "AK Parti'nin ekonomik zorlukları tek başına aşamayacağı bir döneme girdik. İki yıldır belirttiğimiz gibi, önümüzdeki ekonomik zorluklara baktığımız zaman, AK Parti'nin tek başına hükümet döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Türkiye'nin sorunları artık tek başına AK Parti hükümeti çözemez. Ancak karşılaştığımız zorlukları AK Parti'nin bulunmadığı bir hükümetle de alt edemeyiz. Biz, AK Parti'nin artık Türkiye'ye tek başına yönetemeyeceğini belirtiyoruz. Ancak seçime gidilsin veya gidilmesin, AK Parti'nin bulunmadığı bir hükümetin kurulmasının da gerçek dışı ve yanlış olduğunu görüyoruz. AK Parti'yi dışlayan hükümet projesi, Anayasa çerçevesi içinde değildir ve ABD merkezlidir. Böyle bir hükümet ancak ABD'nin müdahalesiyle ve HDP/PKK + FETÖ ile birlikte kurulabilir. Bu nedenlerle açıklamamızı değiştirerek yayınlayan internet sitelerinin bu düzeltmeyi yapmalarını rica ediyoruz.

    'CUMHURBAŞKANININ KURACAĞI, AK PARTİ'NİN YANINDA CHP, MHP VE VATAN PARTİSİ'Nİ DE KUCAKLAYAN BİR MİLLİ HÜKÜMET KURULMALIDIR'

    Doğu Perinçek
    © AA / Hikmet Faruk Başer
    Perinçek: Bu seçim yalnızca belediye seçimi değil, bir karar seçimi
    İflas eden Borçlanma Ekonomisinin yerine üretim odaklı ekonominin kurulması, kaçınılmazdır; ancak sancılı ve zor bir görevdir. Bu görev, işçi ve çiftçiden sanayici ve tüccara kadar bütün Üretici sınıflara dayanarak, Üretime odaklanarak ve zorlukları paylaştırarak yerine getirilebilir. Türkiye içine girdiği ekonomik iflas koşullarını ancak Cumhurbaşkanının kuracağı AK Parti'nin yanında, CHP, MHP ve Vatan Partisi'ni de kucaklayan bir Millî Hükümetle aşabilir. Ekonomik koşulları dikkate alırsak, önümüzdeki zaman dardır. Üreticileri seferber eden, zorlukları paylaştıran ve zorlukları yenmek için bütün milleti birleştiren bir Hükümeti kurmak için bugünden çalışmalara başlanılmalıdır.

    Milleti Üretim Odaklı Ekonomi için birleştirecek ve seferber edecek olan Üreticilerin Millî Hükümetin kurulması görevine önderlik, Anayasamıza göre Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındadır. Bu görev, tarihsel önemdedir. Üreticilerin Millî Hükümeti, gittikçe yakıcı bir önem kazanarak önümüze çıkacaktır. Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim odaklı bir ekonomi ve vatan bütünlüğü programıyla kuracağı bir hükümette görev almaya hazırdır."

    Etiketler:
    açıklama, AK Parti, Vatan Partisi, Doğu Perinçek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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