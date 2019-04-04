Fatih Altaylı: AK Parti adına konuşmayan bir grup kıyameti koparıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, seçim sonrası yapılan itirazlara ilişkin olarak "AK Parti’de parti adına konuşanlarda soğukkanlı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Parti adına konuşmayan bir grup ise kıyameti koparıyor. Bunların ciddi bir bölümü hükümete yakın medyada" dedi.

Fatih Altaylı, "İngiliz devine diz çökerten dava" başlığıyla yayımlanan yazısında 'oy sayımında usulsüzlük' tartışmalarının yaşandığı yerel seçimlerle ilgili olarak "Merak etmeyin çok sürmez. Herkeste bir tedirginlik. 'Ne oluyor İstanbul'da' tedirginliği" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Olan şu.

Kaybetmeye pek de alışık olmayan AK Parti 'Kaybetmemiş olabiliriz' diyerek itiraz ediyor sonuçlara.

Ve yeniden sayım yapılıyor.

Her sandıkta tüm tarafların temsilcileri ve müşahitlere olduğuna göre, ıslak imzalı tutanaklar tüm tarafların elinde olduğuna göre yeniden sayımdan kolay kolay farklı bir sonuç çıkmaz.

Çıkarsa çıkmazsa tarafların bir itiraz hakkı daha var.

Konu ya yarın kapanır ya da en geç bir hafta içinde.

Yasal süre bu kadar. Sonsuza kadar sürecek hali yok bu işin.

AK Parti'de parti adına konuşanlarda soğukkanlı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz.

Parti adına konuşmayan bir grup ise kıyameti koparıyor.

Bunların ciddi bir bölümü hükümete yakın medyada.

Sandık sonucuna 'darbe' diyecek kadar ileri gittiler ki, bunların pek çoğu düne kadar 'Sandığa güvenininiz' diyerek CHP'lilere tavsiye veriyorlardı.

Buradaki tehlike şu.

Yeniden sayım sonucu değiştirmese dahi 'Sandık darbesi' diyecek kadar gözü dönmüş birileri var.

Ama ben kendi adıma bunları ciddiye almıyorum.

Devlet aklıseliminin ve ciddiyetinin sonunda doğru olanı yapacağını ve çıkar gruplarının değil, hukukun gereğini yapacağına inanmaya devam etmek istiyorum.

Bu umudum nedeni ise Ömer Çelik'in hâlâ makuliyetini koruyan konuşmaları.

Çünkü aklıselim sahibi herkes biliyor ki, AK Parti'yi tedirgin edecek bir şey yok ortada.

İstanbul'u kaybetmiş olsalar dahi ittifak olarak yüzde 51'in üzerinde oy olarak 24 Haziran'daki pozisyonlarını korudular.

Ve 4.5 yıl daha ülkeyi yönetmelerinin önünde hiçbir engel yok.

Bu meşru durumu bozmanın kimseye yararı yok."