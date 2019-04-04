İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın açıklamasına göre haftanın en huzurlu ve en huzursuz günleri

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, “Yaptığımız incelemeyi 365 gün ortalama olarak değerlendirdiğimizde çarşamba günleri en huzursuz gün olarak değerlendirilmekte, günün 15:00-16:00 saatleri suçun en çok işlendiği saatler olarak gözükmektedir. En huzurlu gün olarak ise pazar gününün sabah 07:00-08:00 arası olduğu ortaya çıkmaktadır” dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü sebebiyle düzenlenen 'Dijital Çağda Güvenliğin Dönüşümü ve Bir İç Güvenlik Aktörü Olarak Polis' konulu sempozyum Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde (PEKOM)'da düzenlendi.

Sempozyuma İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Atalay Bahar ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademisyeni Derya Gül Ünlü konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyumda konuşan Çalışkan, suç ve suçlu profili üzerine açıklamalarda bulundu. Suç oranlarının gün, ay ve mevsimlere göre dağılımını istatistikle açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre en huzurlu günün Pazar günü olduğunu ve en huzursuz gününün ise Çarşamba günü olduğunu belirtti.

Ardından hırsızlık ve cinayet oranlarını da açıklayan Çalışkan, 2018 yılı boyunca toplam 29 bin 104 hırsızlık olayının yaşandığını dile getirdi. Cinayet ortalamasının yıllık 387 cinayet olduğunu ifade ederek yaşlara göre suç oranlarına da değinen Çalışkan, 19-24 yaş gruplarında uyuşturucu kullanımının birinci sırada olduğunu ifade etti.

Öte yandan yabancı uyruklu vatandaşların da en çok işlediği suç türünün resmi belgede sahtecilik olduğunu dile getirdi.

Sempozyum sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, ihbarın cevaplanma süresini test etti. 6. saniyede cevap alan Çalışkan, ihbarın cevaplanmasının ortalama 5 saniye olduğunu ifade etti. Öte yandan ekip sevkinin ise 7 ila 7.5 dakika arasında olduğunu belirten Çalışkan, bu sürenin 5 dakikaya indirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

'EN HUZURLU GÜN PAZAR, EN HUZURSUZ GÜN ÇARŞAMBA'

Suç oranlarının gün, ay ve mevsimlere göre dağılımını açıklayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 2018 yılında gerçekleşen suçların aylara dağılımı elde edilen sonuca göre her ay ortalama 32 bin 505 suç işlenmektedir. Yine 2018 yılı aylara göre dağılımda ekim ayı en fazla suç işlenen ay olmuş 34 bin 745 Temmuz ayı onu takip etmiş, ocak ayı, eylül ve mart ayları onları takip etmiştir. 2018 yılında günlere göre suç değerlendirmesinde ise pazartesileri en fazla suç işlenen gün olmuş 57 bin on olarak. Cumartesi, cuma, çarşamba ve perşembe bu günleri takip etmiştir. Yine bizim yaptığımız inceleme 365 gün ortalama olarak değerlendirdiğimizde çarşamba günleri en huzursuz gün olarak değerlenmekte 15:00-16:00 saatleri suçun en çok işlendiği saatler olarak gözükmektedir. En huzurlu gün olarak ise pazar gününün sabah 07:00-08:00 arası olduğu ortaya çıkmaktadır."