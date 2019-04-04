YSK Başkanı Güven: Süreç devam ediyor, olağanüstü bir şey olursa konuşuruz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle ilgili soruya "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz" yanıtını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı sonuçlara göre, 31 Mart yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. Ancak AK Parti'nin itirazları üzerine bazı ilçelerde oylar tekrar sayılıyor.

YSK Başkanı Sadi Güven, süreçle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan süreçle alakalı soruya Güven, "Açıklama yapacak bir şey yok. Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir şey olursa konuşuruz. Daha önce takvimi size defalarca söyledim" yanıtını verdi.