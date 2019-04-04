CHP'li Tanal: İyi bakın, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kişisel Twitter hesabında 'yeniden oy sayımı' işlemiyle ilgili olarak bir paylaşımda bulundu.
"İyi bakın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz. Oylar çalınmasın diye 3 gündür nöbet bekliyoruz" diyen Tanal, oyların bekletildiği spor salonundan bir fotoğraf paylaştı.
İyi bakın dünyanın hiç bir yerinde böyle bir fotoğraf göremezsiniz, oylar çalınmasın diye 3 gündür nöbet bekliyoruz… pic.twitter.com/nmDvPg9UXd— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) April 4, 2019
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