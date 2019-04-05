Gökçek: 1999'da 80 bin oyumu yemişlerdi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul ve Ankara'da oy tartışmaları devam ederken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından video yayınlayan Gökçek, 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyunun yok edildiğini iddia etti.

Yerel seçimler sonrası sandık tutanaklarında kaydırma ve usulsüzlüklerin olduğu tartışılırken, Melih Gökçek Twitter hesabından bir hatırasını dile getirdi.

1999 YILINDA YAPILAN HİLELERLE TAM 80.000 OYUMU YEMİŞLERDİ.



OLAYI VERSO ANKET ŞİRKETİ’NİN SAHİBİ RAHMETLİ ERHAN GÖKSEL’DEN DİNLEMİŞTİM…

İZLER MİSİNİZ?⤵️ pic.twitter.com/wfYISvt3Fs — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 апреля 2019 г.

​'ADAMIN 80 BİN OYUNU YEDİK AMA 30 BİN OY FARKIYLA KAZANDI'

1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyun yok edildiğini ileri süren Gökçek, şu açıklamalarda bulundu:

"Erhan Göksel, Verso şirketinin sahibiydi rahmetli. Seçim öncesi Erhan'ın yanına, Başbakanlık Takip Kurulu'ndan iki kişi geliyor. Erhan'a, seçimin sonucunun ne olacağını soruyorlar. O da 'Melih kazanır' diyor. Kaç oyla' diyorlar. '50 bin farkla kazanır' cevabını veriyor. Öyle deyince çekip gidiyorlar. Seçim yapılıyor. Tekrar Erhan'ın yanına geliyor bu iki kişi. 'Bize niye yalan söyledin. Sen bize 50 bin farkla Melih kazanır dedin, biz adamın 80 bin oyunu yedik, ama adam 30 bin oy farkıyla seçimi aldı. Yani aradaki toplam fark 110 bin. Niye bize yanlış bilgi verdin' diyorlar. Erhan da kendisine göre birtakım izahlar yapıp işin içerisinden yırtmaya çalışıyor.

'SAYIN YILDIRIM YÜZDE 100 KAZANDI, 99 DEĞİL'



Niye anlatıyorum bunu? Özellikle CHP, benim birçok seçimimde hep hileye mücaraat etmiştir. İcap ederse öbürlerini de anlatırım. Şimdi bugün de, Ankara ve İstanbul seçimlerinde kesinlikle CHP kanadında, özellikle FETÖ'nün adamlarının yardımıyla pekçok hile oldu. Bu, iki kere iki dört gibi açık.

Bakın, İstanbul'daki daha ilk sayımlarda 11 bin oy geldi. Bence, Sayın Binali Yıldırım İstanbul seçimini yüzde 100 kazandı, 99 değil. Şunu da iddia ediyorum. Ankara'da sayım yapılsın. Çankaya ve Yenimahalle'de sayılsın. Göreceksiniz Sayın Özhaseki de kazanacaktır. Bunu açıkça kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ve olayları lütfen böyle değerlendirin."