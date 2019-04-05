YSK Başkanı Güven: Her bir dosya için benden haber beklemeyin

Yerel seçim sonuçlarına yönelik itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini açıklayan YSK Başkanı Sadi Güven, "Her bir dosya için benden haber beklemeyin. Yargıya yönelik YSK görevi başladı. Yargı sürecinden önce bakmış olduğumuz davalarla ilgili açıklama yapmayacağım" dedi.

Güven, gazetecilerin İstanbul'un bazı ilçelerindeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına ilişkin sorusuna, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" cevabını verdi.

"Kurul, önüne gelen dosyaları bir an önce sonuçlandırıyor, bu süreç devam ediyor" diyen Güven, "Benden her bir dosya için haber beklemeyin. Yargı sürecindeki içeriklerle ilgili açıklama yapmayacağım. Bunu daha önceki seçimlerde de yapmadım, yine yapmayacağım" ifadelerini kullandı.