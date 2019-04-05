AK Parti'den İstanbul'da seçim iptali için başvuru

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 'Usulsüz oy sayımı' tartışmalarına sahne olan İstanbul'da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.
#SONDAKİKA AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu https://t.co/qhBxhWvqHG pic.twitter.com/jgkALkLVDF— Habertürk (@Haberturk) April 5, 2019
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan isim CHP'li Ekrem İmamoğlu olmuştu.
Bu verilere göre İstanbul'da yarış şöyle sonlanmıştı:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.80
Binali Yıldırım: Yüzde 48.55
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