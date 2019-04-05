Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

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Valilikten yapılan açıklamada, kentteki toplantı ve gösteri yürüyüşleri, stant açma, çadır kurma ve oturma eylemlerinin 4 Nisan'dan itibaren 15 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.

Bu kararın 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının açıklanmasıyla, alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi sonucu yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemler ile farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının engellenmesi amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki jandarma sorumluluk bölgeleri de dahil 4 Nisan gecesinden 18 Nisan saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle, meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri, oturma eylemleri, stant açma ve çadır kurma eylemleri yasaklanmıştır."