THY Genel Müdürü Ekşi: Taşınma operasyonunun yüzde 94'ü tamamlandı

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminin büyük bölümü tamamlanmış durumda.
THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada saat 8 itibarıyla taşınmanın yüzde 94'ünün tamamlandığını ve toplam 896 TIR seferi yapıldığını söyledi.
Taşıma operasyonun %94 ü (896 tır seferi) sabah 8 itibarıyla tamamlandı.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 6, 2019
Ekşi, saat 05.00 civarında taşınmanın yüzde 70'inin tamamlandığını açıklamıştı.
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