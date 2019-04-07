Kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ANNENİN DURUMU AĞIR
Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo'nun aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan anne ve baba ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
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