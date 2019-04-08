MHP'li Enginyurt'tan 'AK Parti İstanbul'da neden kaybetti?' sorusuna yanıt: Seçmen nakli yasası değişmeli

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "AK Parti İstanbul'da neden kaybetti?" sorusuna yanıt verdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İstanbul'daki seçim sonucuna ilişkin kişisel Twitter hesabında bir değerlendirme bulundu.

"AK Parti İstanbul'da neden kaybetti?" sorusuna yanıt veren Enginyurt, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan 557 bin seçmen, Anadolu'ya muhtar seçmeye geldi. Sadece Ordu iline 37 bin yeni seçmen geldi ve bunun 30 bini AK Parti seçmeni. İstanbul 17 bin oyla kaybedilirse, Ordu iline gelen seçmen kayıp için yeterli. Seçmen nakli yasası değişmeli."

Ak Parti İstanbul da neden kaybetti? İstanbuldan 557bin seçmen, Anadoluya muhtar seçmeye geldi. Sadece Ordu iline 37bin yeni seçmen geldi ve bunun 30bini Ak Parti seçmeni.

İstanbul 17bin oyla kaybedilirse, ORDU iline gelen seçmen kayıp için yeterli. Seçmen nakli yasası değişmeli. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) April 7, 2019

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