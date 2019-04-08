Akşener: Erdoğan için 'muhtar bile olamaz' denmişti, bu sandık kendisini cumhurbaşkanı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin başvurusunu değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan" ifadesini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına çıktı.

© Fotoğraf : Twitter AK Partili Aktay: Lideri izleyenler artık bu karizmaya inanmaktan ziyade o karizmadan faydalanmanın telaşına düştü

Sözü ilk olarak Kılıçdaroğlu aldı.

AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılmasına ilişkin başvurusunu değerlendiren Kılıçdaroğlu,"Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp güncel temel sorunlara eğilmesi lazım. Bunu istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan" ifadesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Biz itirazlara itiraz etmiyoruz. Çıkarsın delilini, belgeni sunarsın. Ama bunların itiraza gerekçe olarak gösterdikleri şey bir gariplik hissetmeleri" ifadesini kullandı.

Daha sonra Akşener konuya dair açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan'a 'muhtar olamaz' denmişti. Bu millet kendisini başbakan yaptı. 'Cumhurbaşkanı olacağım' dedi, bu millet onu da yaptı. Bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez" diyen Akşener, Erdoğan'ı Kenan Evren'e benzetti.