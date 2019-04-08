A Haber'in 'Seçim analisti' olarak yayına aldığı Demir: Kebapçı da olsam bundan gocunmam, analistlik okulla olmaz

A Haber, 'ABD Seçim Analisti' olarak programa davet edilen ancak daha sonra restoran işletmecisi olduğu ortaya çıkan Kenan Demir hakkındaki haberlere yanıt verdi. Demir, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak "Kebapçı da olsam bundan gocunmam, analistlik okulla olmaz" dedi.
Yerel seçimlerde oy sonuçlarına ilişkin 'usulsüzlük' yapıldığına dair ortaya atılan iddiaların ardından devam eden tartışmalarda A Haber televizyonu seçimlerde usulsüzlük olduğunu ABD'den 'Seçim Analisti' ünvanıyla Kenan Demir'i programa bağlamıştı.
Demir, programda yaptığı konuşmada Amerika'nın Alabama eyaletinde seçimde yapılan usülsüzlük belediye başkanının mazbatasını sökmekle sonuçlandığını ve North Carolina'da savcılık seçimlerinde oy sayımında geçmişte hatalar olduğunu aktarmıştı.
Program sonrasında ise, Odatv tarafından 'seçim analisti' ünvanıyla programa bağlanan Kenan Demir'in kebabçı olduğu ortaya çıkarılmıştı.
North Carolina'nın Raleigh şehrinde yaşayan Demir ise, kendisine yönelik yapılan eleştirilerin ardından Forum USA'e açıklamalarda bulundu.
Sahibi olduğu restoranı 3 ay işlettiğini, yoğun çalışma tamposundan ötürü başkasına sattığını ve şu an ise özel bir telekom firmasında danışmanlık yaptığını söyleyen Demir, "İnsanların düştüğü hali görmek utanç verici. Şahsım adına yapılan bütün saldırılar ve itibarsızlaştırma çabaları mesnetsiz. ABD'de çok sayıda seçim kampanyasında görev aldım halen bazı kampanyaları yürütüyorum. Restoranı ise iş adamı kimliğimle açtım fakat yoğunluktan dolayı devrettim." ifadelerini kullandı.
'SİYASET ALANINDA UZUN YILLAR TECRÜBELERİM VAR'
Kenan Demir, kebabçı da olsa bundan gocunmayacağını ve seçim analistliğinin okulla olunmayacağını söyledi. Kendisinin siyaset alanında uzun yıllar tecrübeleri olduğunu söyledi.
Sosyal medyadan lise mezunu olduğuna yönelik eleştirileri ise şu şekilde cevapladı: "Lise mezunu olsam açıkça söylerdim iftira atmak utanılacak bir şey. Lise yıllarında atletizimle uğraştım ve buradan gelen başarıyla Amerika'nın en seçkin okullarından birisi olan North Carolina State Üniversitesi'nin Tarih bölümünden mezun oldum."
'İFTİRA ATMASINLAR'
Türkiye'de ayakkabı boyacılığı daha sonra çıraklık yaptığını anlatan Demir ayrıca "Meleğin Sırları filminin yapımcısı, Çırak ve Rami adlı iki kitabın yazarıyım. Geçmişime baksınlar, iftira atmasınlar. Kebapçılık kötü bir meslek değildir. ABD'yi emlakçı yönetiyor. Aşağılamak hiç bir zaman çözüm olamaz" dedi.
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