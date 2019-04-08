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12:19 08 Nisan 2019
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    Palu ailesi, Tuncer Ustael

    Palu ailesi hakim karşısında: 'Meryem'i ben öldürmedim, cinlere inanmam'

    © AA / İbrahim Halil Aktürk
    Türkiye
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    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce, 35 yaşındaki Meryem Tahnal ve 8 yaşındaki kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına başlandı.

    Meryem Tahnal ve 8 yaşındaki kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tutuklanan Hava Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael ile onun eşi Tuncer Ustael'in bugün Kocaeli Adliyesi'nde yargılanmasına başlandı.

    Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre ilk olarak Palu Ailesinin damadı olarak bilinen Tuncer Ustael ifade verdi.

    Palu ailesi, Tuncer Ustael
    © AA / İbrahim Halil Aktürk
    Palu ailesi hakkında iddianame hazırlandı
    Ustael ifadesinde şunları söyledi:

    'MERYEM'İ, HİKMET VE YUSUF ÖLDÜRDÜ'

    "İddianamedeki ifadem büyük ölçüde doğru olmakla birlikte olay günü Meryem'in cesedini bulduğumuz doğru değildir. O ifadeyi emniyetin baskısıyla verdim. Meryem'i, Hikmet Ş. ve Yusuf Ş. öldürdü. Maktulü iğne tozuyla öldürmüşler. Ben ifademi baskı altında verdim. Biz Mercedes marka araçta hep birlikte yaşarken bir gece Meryem kayboldu. Kendisini bir daha ne canlı ne de ölü olarak gördüm. Maktulün kredi kartı ve banka kartı ölmeden önce bende duruyordu. Zaman zaman para çekerek kendisine veriyordum. Daha sonra kim kullandı bilmiyorum. 2008 yılı aralık ayında kartı kullandığım söyleniyor ancak o tarihte zabıtalar beni barınma evine götürmüştü, barınma evinde kalıyordum.

    'CİN VE BENZERİ ŞEYLERE İNANMAM'

    Palu ailesi - Müge Anlı
    © Fotoğraf : Youtube
    Aile Bakanı Selçuk'tan Palu ailesi açıklaması: Bu kadar sürmesi gerekiyor muydu, Müge Anlı'yla bunu konuşacağız
    Baştan beri adli makamlar beni hiçbir şekilde dinlemediler. Maktul kaybolduktan sonda annesi Havva ve kardeşi İsa, polise giderek kayıp başvurusu yaptılar. Aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum. Ölen Meryem'in eşinin ailesi problemliydi bu nedenle beni suçlandıklarını düşünüyorum. Ben bu olaylar öncesinde İstanbul'da yaşıyordum. Benim bir çocuğum kaçırıldı. Eline büyükçe bir iğne batırıldı. Kalçasına şırınga batırıldı. Benim araçta yaşamaya başlamamda, cin ve benzeri şeylerin etkisi yoktur. Ben böyle şeylere inanmam.

    'MERYEM TAHNAL'I HİÇ DARP ETMEDİM'

    Arabada yaşamaya başlamamızın nedeni Meryem'in ailesinin bizi tehdit etmesidir. Ben bu aileden uzak durmaya çalıştım. Kendilerinin polisle de ilişkilerinin olduğunu düşünüyordum. Bu nedenle bizi tehdit ettikleri zaman polise gitmedim. Ben Meryem Tahnal'ı hiçbir dönem darp etmedim. Kendisinin eşi öldürüldü ve bizim eve geldi. Ölene kadar da hep birlikte yaşadık. Hiçbir zaman evde cin çıkarma gibi bir faaliyette bulunmadım."

    Etiketler:
    Palu ailesi, dava, cin, soruşturma, cinayet, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV, Adalet Bakanlığı, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Müge Anlı, Mehmet Şipşak, Meryem Tahnal, Tuncer Ustael, İsa Palu, Havva Palu, Harun Palu, Fatih Palu, Emine Palu, Ayşe Palu, Kocaeli, Türkiye
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