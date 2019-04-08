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15:23 08 Nisan 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

    Rus uzman: Türkiye, S-400'ler konusunda ABD'ye haddini bildirmeye hazır

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Rusya Stratejik Konjonktürler Merkezi Müdürü İvan Konovalov, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri alımı konusunda geri adım atmayacağını ve ABD'ye haddini bildirmeye hazır olduğunu söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin
    © AA / Sefa Karacan
    Uşakov: Putin ve Erdoğan, 8 Nisan'da Türkiye'ye S-400 tedarikini masaya yatıracak
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısına başkanlık edecek liderler, S-400 alımı, Suriye krizi, Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve vize serbestliği de dahil çok önemli konuları masaya yatıracak.

    Putin ve Erdoğan arasındaki zirveyi Russia Today'e (RT) değerlendiren Konovalov, özellikle S-400'ler üzerinde durdu.

    Türkiye'nin seçtiği yoldan ilerleyeceğini belirten Konovalov, "Ankara'nın S-400'ler konusunda net bir politikası var ancak ABD'liler tehditte bulunuyor ve Türklerin Washington'un söylediklerini yapacağını ifade ederek onları küçük düşürmeye çalışıyor. Ancak Türkiye, ABD'ye haddini bildirmeye hazır" dedi.

    'PUTİN VE ERDOĞAN SURİYE'DE ÇÖZÜME İLİŞKİN YENİ BİR KARAR ALABİLİR'

    Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov ise, zirvenin Suriye boyutuna mercek tuttu.

    Lukyanov, Putin ve Erdoğan'ın görüşme sonunda Suriye'de çözüme yönelik yeni bir karar açıklayabileceğini söyledi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Sefa Karacan
    Erdoğan-Putin görüşmesi başladı: Suriye'de atacağımız adımlar önem arz ediyor
    'LİBYA'DAKİ GELİŞMELER DE İSTİŞARE EDİLEBİLİR'

    Lukyanov, özellikle Türkiye'nin çıkarlarını etkileyen yeni gelişmeler nedeniyle liderlerin Libya'da yaşanan son olayları da istişare edebileceğini kaydetti.

    Ticari ve ekonomik ilişkilerin iki ülke için büyük önem taşıdığına da değinen Lukyanov, ilgili bakanlıklar ve kurumlar düzeyinde ele alınan bu alandaki hususlara ilişkin tüm kararların zirve öncesinde hazırlandığının altını çizdi.

    'GÖRÜŞ AYRILIĞI OLMADIĞI İÇİN GÖRÜŞMELER YOĞUN VE VERİMLİ GEÇİYOR'

    Rus uzman, Moskova ve Ankara arasında önemli görüş ayrılıkları bulunmaması nedeniyle Putin ve Erdoğan arasındaki görüşmelerin çok yoğun ve verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    F-35, S-400, İvan Konovalov, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Libya, Rusya, Türkiye
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