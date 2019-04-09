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03:35 09 Nisan 2019
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    Tanju Özcan

    Bolu’nun CHP’li başkanı: Yabancılara belediye bütçesinden yardım yok

    © AA /
    Türkiye
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    Bolu’da belediye başkanı seçilen CHP’li Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklulara her türlü yardımın yapılmasını yasakladı.

    Tanju Özcan
    © Fotoğraf : İHA
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    Özcan, seçim dönemindeki ‘yabancılara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' vaadini mazbatasını alır almaz uygulamaya soktu. CHP'li başkan, koltuğa oturmasının ardından ilk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yazdı.

    Yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılayı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim".

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    Talimatının ardından gazetecilere konuşan Özcan, 200 milyar liranın ‘misafir geldiğini söyleyen' Suriyelilere gittiğini belirterek, bunu detaylı araştırdığını, Suriyelilerin Sosyal Yardımlaşma, Sosyal Hizmetler, Kızılay ve belediyeden para aldığını ifade etti.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Seçmene "Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. Yedi yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam, böyle bir yetkim yok ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım" dediğini belirten CHP'li başkan, ülkedeki herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu öne sürdü.

    Özcan, seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere işyeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatarak şöyle devam etti: "İki şey söylemiştim; ‘Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. ‘Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden işyeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim. Yani ‘Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum. Yazık değil mi? Benim esnafım işyeri açmak için 10 yere kayıt yaptıracak, her yere para ödeyecek, vergi dairesi üzerine binecek, esnaf odaları üzerine binecek, belediyeler üzerine binecek; bunlara hesap soran dahi olmayacak. Her yerde söylüyorum: Bu misafirlik fazla uzadı".

    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, AK Parti, CHP, Tanju Özcan, Bolu, Türkiye
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