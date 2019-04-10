Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’daki son durumu açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir canlı yayında İstanbul'daki son durumu açıkladı. Kaftancıoğlu, YSK'nın başta 51 sandığın sayılması kararının 63'e çıktığını ve bu sandıkların büyük bir bölümünün sayıldığını belirtti.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Enver Aysever'in Halk TV'de yayınlanan programına konuk oldu.

Kaftancıoğlu, YSK'nın önceki gün verdiği İstanbul'da 51 sandığın yeniden sayılmasına ilişkin kararına değinerek, sayılması istenilen sandık sayısının 63'e çıktığını belirtti.

Canan Kaftancıoğlu ayrıca İstanbul'daki son durum için, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 14 bin 462 olduğunu duyurdu.

Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlükleri iddialarıyla ilgili olarak Kaftancıoğlu, "Burada neler oluyor? Sorusunun tek bir cevabı var o da İstanbul'da AKP'nin seçimi kaybetmiş olması" dedi.

Kaftancıoğlu, şu şekilde konuştu:

"Büyükçekmece olayı çok manidar. 17 Ocak-31 Mart tarihleri arasında seçmen listelerini tek tek kontrol ettik. 28 ilçede taşıma seçmenlerin düşürülmesi için, bunun içinde Büyükçekmece de var dilekçe verdik. Bu kapsamda 28 bin tane taşıma, yığma seçmen tespit etmişiz. Bunun 5 bin 262 tanesi düşürülmüş diğerlerinin düşürülmesi kabul edilmemiş. Bunun içine Üsküdar'da evine 40 tane seçmen kaydeden AKP'li yöneticiler de dahil. Biz bu açıklamaları yaparken YSK Başkanı çıkıp ‘Hayali seçmen palavra' demişti. Bu olaylara hiç sesi çıkmayanlar bugün çıkıp Büyükçekmece'de seçmen kaydırma var diyorlar".