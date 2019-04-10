Yerel seçimde oy alan Nouma: Muhtar niye ya, bari başkan yazsaydınız

Yerel seçimlerde Antalya'nın Alanya ilçesinde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba ile birlikte kendisine oy çıkan eski futbolcu Pascal Nouma'dan yanıt geldi: "Muhtarlık niye ya, bari beni de başkan yazsaydınız."

Alanya'nın Demirtaş mahallesindeki 2112 numaralı sandıkta bir seçmen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP adayı Muhittin Böcek'e oy kullanırken Alanya Belediye Başkanlığı adayları kısmına 'Tek Başkan Süleyman Seba', Belediye Meclisi oy pusulasına da 'Muhtar Pascal Nouma' yazarak oyunu kullanmıştı.

Seçmenin Büyükşehir oyu geçerli sayılırken diğer iki oy sandık kurulu tarafından geçersiz sayılmıştı.

Söz konusu haberin görselini Instagram hesabından paylaşan Pascal Nouma, "Adımın seninle birlikte çıkması bile ne güzel. İyi ki doğmuşsun Süleyman Seba" notunu düştü.

Paylaşımında muhtarlığa da değinen Nouma, "Muhtarlık niye ya, bari beni de başkan yazsaydınız. Şu anda muhtar olarak aldığım 1 oyu düşünüyorum" diye ekledi.

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Binlerce beğeni alan paylaşıma takipçileri "Parti kur oy verelim. Sana muhtarlık yakışır" gibi yorumlar yazarken, bazı takipçiler oyun heba edilmesine tepki gösterdi.

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Oyu kullanan Kemal Cengiz isimli Beşiktaş taraftarı ise, "Arkadaşlar, oyu ben verdim. Söz konusu haberde de belirtildiği gibi Antalya Büyükşehir için oyumu kullandım ve geçerli sayıldı. Alanya için de Süleyman Seba ve Pascal Nouma'yı tercih ettim. Bazıları tepki göstermiş oyumu heba ettim diye ama Alanya seçim sonuçlarına bakarsanız anlarsınız. Kazanan yıllar önceden belliydi. Ben de o yüzden 1 Nisan 1984'te başkan seçilen Süleyman Seba için tam 35 yıl sonra görevimi yapmak istedim. Yanına da yüreğinde Beşiktaş sevgisi hiç eksilmeyen Pascal Nouma'yı ekledim. Muhtarlığa alınma Pascal abi. Efsane Seba'nın yanında muhtar olmak büyük onurdur" ifadelerini paylaştı.

Taraftar ayrıca, Alanyaspor'da Teknik Direktörlüğü'nü başarıyla sürdüren eski Beşiktaş futbolcusu Sergen Yalçın'ın da ilçede olduğunu hatırlatarak Nouma'yı Alanya'ya davet etti.