Tolga Çevik: Oyları Katarlılar saysın, Suudiler onaylasın

Komedyen Tolga Çevik, AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılması talebine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşım yaptı.

Çevik paylaşımında şunları kaydetti:

"Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…"

Bence haklılar.Oylar tekrar sayılmalı,hatta Katarlılar saymalı,Suudiler onaylamalı,Suriyeliler alkışlamalı.Sonuçta İstanbul’da bizlerden fazla mülkleri var… — Tolga Cevik (@TolgaCevik) April 9, 2019

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