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12:00 10 Nisan 2019
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    Kemal Kılıçdaroğlu - Meral Akşener görüşmesi

    Akşener'den Erdoğan'a: Yıldırım'ı TBMM Başkanlığı'na aday gösterin, İYİ Parti olarak destekleyeceğiz

    CHP
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1370)
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    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Hemen Mustafa Şentop'u istifa ettirin, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti olarak destekleyeceğiz" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

    Sözü ilk olarak Akşener aldı. Akşener, şunları kaydetti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uçakta gazetecilerle
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan: İstanbul’da tespit edilenler şaibe getiriyor, bu iptale götürür
    "Bir başka konu şudur; milletimize iletmek isterim, 31 Mart Akşamı Erdoğan'ın yaptığı konuşma sağduyulu bir konuşmaydı. Aradan geçen zaman içerisinde ne oldu, kim veya kimler kulağına fısıldadı da bu duruma geldik. O muktedir konuşmanın üzerinden bugüne Erdoğan'ın kulağına kimler neyi fısıldadı da bu noktaya gelinmiştir?

    'BİTMEYEN BİR FETÖ İSNADI VAR HER KONUDA'

    Bitmeyen bir FETÖ isnadı var her konuda. Neden mücadelenizi doğru dürüst yapmıyorsunuz. Yazıktır binlerce gaziye, şehide. Maden her konu FETÖ eylemi olarak görülüyorsa, Erdoğan'ın partisinin başlangıcında yer almış bir isim, açık net söylemeliyim ki Sayın Erdoğan o gün cemaat bugün FETÖ denilen gruba uzaktı. Aradan ne zaman geçti, ne oldu, kim ya da kimler Erdoğan'ı o grupla masaya oturttu? Hem eğitimi, hem yargıyı, hem polisi bu örgüte teslim ettiren irade nedir?

    'MİLLETİN İRADESİNE SAYGI GÖSTERECEK BİR TAVIR KOYMALI'

    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül
    © Fotoğraf : DHA
    Takan: Kaynağımdan aldığım bilgiye göre, Gül 'Bir süre daha bekleyin' dedi
    Türkiye'de insanların umutları, heyecanı huzuru ortadan kalkmıştır. Eğer sayın Erdoğan beceriksiz, kifayetsiz yöneticilerini mutlu etmek ve ergen triplerini, ergen sinirini milletimizin üzerinden çıkarmak istiyorsa yanlıştır. Bir fatura kesilecekse önce soğanı marketlerde soğanı 10 liraya çıkaran damadına kesmelidir. İçişleri Bakanlığı'na yakışmayan Karamollaoğlu ile Akşener'i Kandil'le sözleşme imzaladı diyerek kendini kaybetmiş o içişleri Bakanı'na faturayı kesmelidir. Millete öküz diyen o milletvekiline kesmelidir, milletimize adiler diyen o tarım bakanına kesmelidir. Ve milletin iradesine saygı gösterecek bir tavır koymalıdır."

    'BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ TÜRKİYE'Yİ EYALETLERE AYIRMA ANLAMINA GELİYOR'

    Cumhur İttifakı
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    'Bahçeli'nin yeni sistem önerisi AK Parti'de kabul gördü, büyükşehirlerde muhtarlığın kaldırılması da gündemde'
    Sayın Bahçeli'nin "Büyükşehirleri seçelim, onlarda ilçeleri seçsin" önerisi Türkiye'yi eyaletlere ayırma anlamına gelmektedir. Bu millet öyle bir millettir ki "Muhtar bile olamaz" diyenlere karşı Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmıştır. Ama bugün o millete ve onun iradesine böyle bir saygısızlık yapılmasının cevabını çok net olarak sandıkta verecektir. Milletimiz son derece olgun bir şekilde milli irade gaspına kalkışanların sandıkta cevabını verecektir. Kulak çekin demiştim. İddia ediyorum o sandıklarda Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı için tekrar aday olduğunda kulağı kopar. Morartılır o kulak.

    Binali Yıldırım'a sesleniyorum; siz bu ülkede Meclis başkanlığı yaptınız ve aday oldunuz. Tarih sizi böyle yazmasın. Bu partinizin içinizdeki beceriksiz tavrın önüne geçin. Biz sizi mutedil bir devlet adamı olarak biliriz. Sayın Erdoğan, hemen Şentop beyefendiyi istifa ettirin, Binali Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı'na aday gösterin. Biz İYİ Parti olarak destekleyeceğiz.

    KILIÇDAROĞLU: YSK'YI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

    AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, YSK önünde açıklamalarda bulundu.
    © AA / Mustafa Kamacı
    AK Parti YSK Temsilcisi: Mazbatanın verilmesi için olağanüstü itiraz beklenmeli
    Akşener'den sonra konuşan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye'nin çok yoğun ve ağır bir gündemi var. Türkiye İstanbul seçimlerine kilitlenmiş durumda. Seçimi iptal ettirme arayışı içindeler. Demokrasiden uzaklaşıyoruz. Bir kişinin talebine göre seçimi sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Bütün dünyanın izlediği vahim bir tablo. Uzun uzun konuşmayacağım. Bugün YSK yeniden toplanıyor. YSK'yı göreve çağırıyorum.

    1- YSK yasalara ve daha önce benzer olaylar karşısında aldığı kararlara uymak zorundadır.

    2- YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır.

    3- YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurmaya çalıştığı baskılara boyun eğmemek zorundadır.

    4- YSK, demokrasi değil, seçimsiz Türkiye isteyen iktidar sahiplerine dur demek zorundadır.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    İmamoğlu: Elimizde tutanaklar olmasaydı o gece konuşamazdım, süreç biterdi
    5- YSK, "Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu?" buna açık ve net cevap vermek zorundadır.

    6- YSK'da hakimler mi var, yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var. Bunu demokrasiden yana kararlılığıyla göstermek zorundadır.

    7- İktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel görevidir. YSK alacağı kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır ya da ülkeyi kaosa sürükleyecektir. Biz aydınlıktan yanayız, demokrasiden yanayız. YSK'nın şu aşamada alacağı kararın tarihsel bir sorumluluğa vardır. Bunu hatırlatmak da bizim görevimizdir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1370)
    Etiketler:
    yerel seçim, saygı, belediye, CHP, AK Parti, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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