Rabia Naz’ın babasının akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018'de şüpheli bir olay sonucu yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan adalet arayışını sürdürüyor.

Halk Tv'nin haberine göre, Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşulurken, mahkemeden yeni bir karar geldi.

Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.

ŞABAN VATAN: HERHALDE DELİRTİP SUSTURMAYA ÇALIŞACAKLAR BENİ

medyablok’a konuşan Şaban Vatan, "Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik 3 hafta yatış verdiler. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni" dedi.