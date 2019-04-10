Rabia Naz’ın babasının akıl hastanesine yatırılmasına karar verildi

Halk Tv'nin haberine göre, Rabia Naz'ın ölümünün ardında bazı siyasi isimlerin bulunduğu ve olayın üstünün örtülmeye çalışıldığı konuşulurken, mahkemeden yeni bir karar geldi.
Giresun Sulh Ceza Mahkemesi, kızı için adalet arayan Şaban Vatan'ın kardeşi Muhammet Vatan'ın "kardeşinin akıl sağlığının yerinde olmadığı" yönündeki ifadesine dayanarak, akıl sağlığının yerinde olup olmadığını tespit edilmesini istedi. Karara göre Şaban Vatan, polis marifetiyle evinden alınarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülecek. Kararın UYAP sistemine yansıdığı öğrenildi.
ŞABAN VATAN: HERHALDE DELİRTİP SUSTURMAYA ÇALIŞACAKLAR BENİ
medyablok’a konuşan Şaban Vatan, "Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Şimdilik 3 hafta yatış verdiler. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar beni" dedi.
Giresun Sulh Ceza Hakimliği, Eynesil'de şüpheli bir şekilde ölen #RabiaNaz'ın babası Şaban Vatan'ın akıl hastanesine yatırılmasına yönelik itirazı reddetti. Baba Şaban Vatan Samsun'da akıl hastanesine yatırılacak. pic.twitter.com/wPdivBMggT— dokuz8HABER (@dokuz8haber) April 10, 2019
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