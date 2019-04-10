DİSK'ten 1 Mayıs açıklaması: Taksim'de kutlamak üzere Valilikten randevu talep ettik

© Sputnik / Aleksandr Mokletsov 1 Mayıs'ı SSCB’de nasıl kutluyorlardı? 13

DİSK, KESK, TMMOB, TTB'nin genel başkanları DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs çalışmaları ve programlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Komite Başkanı Sinan Adıyaman ve eski DİSK Genel Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun katıldığı toplantıda ortak basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasını okuyan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Bizim memleket dediğimiz, küçük bir azınlık için değil, bir avuç patron ve yandaş sermaye için değil, halkın emekçi çoğunluğu için yaşanabilir bir memlekettir. Biz memleket isteriz, ekonomik krizin faturasını krizin sorumluları ödesin. Bizim memleket dediğimiz, sermaye ve iktidar sahiplerinin çıkarları doğrultusunda, hukuksuz ve keyfi bir biçimde yönetilen bir ülke değildir. Biz memleket isteriz, işçi sınıfı başta olmak üzere halkın yüzde 9''u insanca, özgürce, kardeşçe yaşasın. Bizim memleket dediğimiz, ülkenin birikimlerinin varlık fonu adı altında talan edildiği, işsizlik fonunun patronlara, bankalara peşkeş çekildiği, kıdem tazminatımıza bile göz konulduğu bir ülke değildir."

'1 MAYIS HERHANGİ BİR MİTİNG DEĞİLDİR'

1 Mayıs'ın 'herhangi bir miting olmadığını' vurgulayan Çerkezoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

© Fotoğraf : DİSK DİSK Başkanı Çerkezoğlu hakkında hapis talebiyle dava açıldı

"1 Mayıs miting değildir. 1 Mayıs dünyanın her tarafında, beş kıtada yüzlerce ülkede kutlanan, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. 1 Mayıs, yılın 365 günü ezilen, horlanan, yok sayılan milyonların kendilerini ifade ettiği, taleplerini, tepkilerini dile getirdiği bir gündür. Ve dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bu günü kentin en merkezi meydanlarında coşkuyla kutlama hakkı vardır. Bu sadece İstanbul için değil, tüm kentlerimiz için en doğal haktır.

1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde Taksim alanında olmak, tarihi ve ahlaki olduğu kadar, hukuki açıdan da hakkımızdır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin ve ulusal mahkemelerin çok sayıda kararı Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamanın bizler açısından bir hak ve görev olduğunu tescil etmiş, ancak mahkeme kararlarını yok sayan idare tarafından bu hakkımız defalarca gasp edilerek suç işlenmiştir."

1 MAYIS'I TAKSİM MEYDANI'NDA KUTLAMA TALEBİ

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çerkezoğlu, bir gazetecinin "1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için İstanbul Valiliği'ne başvurunuz oldu mu?" sorusu üzerine, 1 Mayıs'ı bir miting günü olarak değerlendirmediklerini, dolayısıyla Taksim Meydanı ile ilgili bir miting başvurusu yapmadıkların dile getirdi.

Arzu Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ı, İstanbul'da Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere İstanbul Valiliği ile bir görüşme yaparak, bu süreci yürütmek istiyoruz. Pazartesi günü İstanbul Valiliği'nden bir randevu talep ettik. Henüz randevu talebimize bir dönüş olmadı. İstanbul Valiliği ile görüşerek, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak üzere bu süreci devam ettireceğiz" dedi.

"Diğer konfederasyonlarla görüşmeniz oldu mu? Ortak 1 Mayıs kutlama düşünceniz var mı?" sorusuna karşılık Çerkezoğlu, "1 Mayıs'ı, mümkün olduğu kadar tüm konfederasyonların, işçi ve emek örgütlerinin ortak kutlaması bizim dileğimiz ancak diğer konfederasyonlar 1 Mayıs'ı merkezi olarak farklı kentlerde kutlayacaklarına dair açıklamalarını yaptılar. Ama biz yine de çağrımızı yapacağız" yanıtını verdi.