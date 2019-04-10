Seçimi kaybeden muhtar, muhtarlık binasını boşalttı

Burhaniye Mahallesi Muhtarlığına seçilen Coşkun Yıldız, bir önceki muhtar Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların vatandaşlar tarafından kendisine hediye geldiğini gerekçe göstererek boşalttığını iddia etti.
"Eski muhtarın Harun Yıldız'ın eşyalar ile mobilyaların kendisine hediye geldiğini ve vatandaşın geri istediğini iddia etti" diyen Yıldız, "Ne yapacağımı şaşırdım. Mahalle sakinlerine hizmet veremiyorum. İnsanlar da mağdur ben de mağdurum. Muhtarlık binasının malzemeleri için hayırseverlerden ve mahalle sakinlerinden destek bekliyoruz. Biz bu göreve birlik ve beraberlik için geldik. Herkesten destek bekliyoruz. 25 yıl muhtarlık yapan bir kişinin en azından bize bir hediye bırakması lazımdı. Yazık" şeklinde konuştu.
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