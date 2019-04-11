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    Mansur Yavaş

    Selvi: Erdoğan, Yavaş'ı görünce elini sıktı, 'Hayırlı olsun' dedi

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1381)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini karşılamaya gelen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın elini sıktığını ve 'Hayırlı olsun' dediğini aktardı.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK tekrar seçim mi diyecek yoksa devam mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü Esenboğa Havalimanı'na inmişti. Erdoğan, protokol sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görünce elini sıkıyor, ‘Hayırlı olsun' diyor. Yavaş da ‘Teşekkür ederim' diye karşılık veriyor. Bakanlar ve AK Parti genel başkan yardımcıları da Mansur Yavaş'a ‘Hayırlı olsun' diyorlar" hatırlatmasında bulundu.

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    © Fotoğraf : TBMM
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    "Bu seçimlerde sert bir kampanya dönemi geçirildi. Ama seçim bitti. Başkentin belediye başkanı ile Cumhurbaşkanı arasındaki ilişkilerin normalleşmesi açısından önemli bulduğum için bu diyaloğu paylaştım" diyen Selvi, şöyle devam etti:

    "Özal döneminde ise tam tersi bir durum vardı. 1989'da belediyeleri kazanan SHP'li belediye başkanları, gittiği yerlerde Özal'ı karşılamada ve uğurlamada yer almıyorlardı.

    Türkiye'yi rahatsız eden protokol krizinin aşılmasını sağlayan ise o dönem SHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Murat Karayalçın oldu.

    Karayalçın, Özal'ı karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'ndaki yerini aldı. Karayalçın'ı görünce Özal'ın yüzünde bir rahatlama oldu. O da memnuniyetle Karayalçın'ın halini hatırını sordu. Özal gezisini tamamlayıp Ankara'ya döndüğünde bu kez Karayalçın, 'Hoş geldiniz Sayın Başbakanım' diye karşıladı. Böylece Türkiye'yi geren protokol krizinin aşılmasına ve ülkenin rahat bir nefes almasına yol açtı. Karayalçın başarılı bir belediye başkanlığı dönemi geçirdi.

    Mansur Yavaş'ı da seçim gecesinden itibaren dikkatli bir şekilde izliyorum. En ufak bir krize, gösteriye, taşkınlığa izin vermedi. Ortamı yumuşattı, havaalanına gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak suretiyle maksadının kriz üretmek değil, hizmet etmek olduğunu ortaya koydu.

    Mansur Yavaş'ın görevi devraldığı AK Partili Mustafa Tuna'ya ilişkin sözleri de değerliydi. Tuna, kısa süreli görevi süresince herkesin takdirini kazanmayı başardı.

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    © AA /
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    Peki Cumhurbaşkanı Erdoğanİstanbul'a indiğinde Ekrem İmamoğlu kendisini karşılayanlar arasında yer alacak mı? İmamoğlu seçimlerde önde çıkmasına rağmen durum henüz net değil. Oysa seçimlerin belirsizliği ortadan kaldırmasını bekliyorduk.

    Tam aksine, süreç ilerledikçe İstanbul'daki belirsizlik büyüyor, Türkiye'nin demokrasi sınavına dönüşüyor. YSK'nın kararı ne olacak belli değil.

    ÖNCELİK BÜYÜKÇEKMECE'DE

    YSK'ya itiraz süreci dün dolmasına rağmen AK Parti, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulunmadı. Bu yasal sürenin dolduğu ve bir daha başvuruda bulunamayacağı anlamına mı geliyor?

    Hayır. 'Olağanüstü itiraz hakkı' kullanılacağı için bu takvimin dışında. Dün Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi. Yarım saat süren görüşmenin sonunda iki liderin de İstanbul seçimlerinin yenilenmesi konusunda görüş birliği içinde olduğu teyit edildi. Erdoğan dün seçimlerden sonra ilk kez partisinin MYK'sını topladı. Oradaki eğilim de seçimlerin yenilenmesi için 'tam kanunsuzluk hali' talebiyle YSK'ya başvuruda bulunulması yönünde oldu.

    Bu arada Erdoğan'ın seçimlerden sonra parti yönetiminde ve kabinede köklü bir değişiklik beklentisi vardı. Ancak değişim için İstanbul seçimlerinin netleşmesi gerekiyor.
    YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'yle ilgili seçimlerin yenilenmesi talebini henüz görüşemedi. Çünkü AK Parti yeni belgeler sunacağı için dosyayı tekemmül ettirmedi. Büyükçekmece'de boş arsaya, inşaata, sahte adreslere yapıldığı iddia edilen kayıtlarla ilgili resmi tespitlerin sonucu bekleniyor.

    Abdurrahman Dilipak
    © AA / Arşiv
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    Çünkü YSK, iddia üzerine değil, delil ve gerekçe üzerinden kararını verecek. Büyükçekmece için çıkacak kararın İstanbul seçimleri için bir gösterge olacağı düşünülüyor. Eğer Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesine karar verilirse, bu İstanbul seçimlerinin tekrarlanması talebinin temel gerekçesini oluşturacak.

    TARİHİ KARAR

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İsterse 1 oy olsun. YSK kararı verdiği zaman, eyvallah, o zaman başım gözüm üstüne dersin' dedi. Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasına da benzer bir bakış açısı hâkimdi.

    Ancak ilerleyen süreçte Erdoğan da adım adım seçimlerin yenilenmesi noktasına geldi. Süreç ilerledikçe belirsizlik azalmıyor tam aksine artıyor. Peki YSK, İstanbul seçimlerinin yenilenmesini mi isteyecek, yoksa Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi kararını mı alacak?

    Bu karar sadece seçimi değil, ülkenin yönünü de belirleyecek."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1381)
    Etiketler:
    yerel seçim, belediye, demokrasi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YSK, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Abdulkadir Selvi, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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