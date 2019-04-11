FETÖ sanığı 'Maceracı' tahliye edildi

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda 'Maceracı' isimli programı sunan Murat Yeni'nin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.
Mahkeme heyeti, Yeni'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 Kasım 2018'de İstanbul'un Esenyurt ilçesi Piri Reis mahallesindeki evinde yakalanıp Erzincan'a götürülen Murat Yeni, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan şüpheli sıfatıyla ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
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