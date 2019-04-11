HDP, seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak

© AA / Raşit Aydoğan YSK: KHK'lı başkanların mazbatası ikincilere verilecek

HDP, YSK'nin KHK'li adaylara mazbata vermeme kararına itiraz edeceğini açıkladı.

YSK önünde açıklama yapan Mithat Sancar, bu yerlerde seçimin yenilenmesi için başvuracaklarını duyurdu.

​Şu ana kadar YSK, Van’ın Tuşba, Edremit, Çaldıran ve Erzurum’un Tekman İlçeleri ile Kars Digor’a bağlı Dağpınar beldesinde seçimi kazanan adaylara mazbatalarını vermeme ve en çok oyu alan ikinci adayın seçimin galibi olarak ilan edilmesine karar vermişti.

Kazandığımız belediyelerin YSK eliyle AKP'ye verilmesine ilişkin YSK önündeki açıklamamız. #YSKBelediyeleriÇalıyor https://t.co/mORzbNBlxn — HDP (@HDPgenelmerkezi) April 11, 2019

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