HDP, CHP’li adayın yerine mazbatayı alan adayını ihraç istemiyle disipline sevk etti

HDP'nin adayı Salih İlhan ise bugün ilçe seçim kuruluna başvurarak mazbatayı alarak görev başladı.
HDP'DEN TEPKİ
HDP'li adayın mazbata almasına ilk tepki kendi partisinden geldi. HDP, Salih İlhan'ın ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.
Muş Rüstemgedik Beldesi'nde HDP adayının İlçe Seçim Kurulundan mazbatayı alması kesinlikle kabul etmeyeceğimiz bir tutumdur. İlkesel olarak verdiğimiz kararın arkasındayız. Merkez Yürütme Kurulumuz, mazbatayı alan kişiyi derhal ihraç istemiyle disipline sevk etmiştir. https://t.co/TynbbewpH8— HDP (@HDPgenelmerkezi) 11 Nisan 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)