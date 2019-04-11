HDP, CHP’li adayın yerine mazbatayı alan adayını ihraç istemiyle disipline sevk etti

Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik'te beldesinde YSK tarafından adli sicil kaydı nedeniyle başkanlığı düşürülen CHP’li adayın yerine ikinci sıradaki HDP adayı Salih İlhan mazbatayı aldı. YSK'nın kararının ardından 'kabul etmiyoruz' açıklaması yapan HDP, CHP'li adayın yerine mazbata alan İlhan'ı ihraç istemiyle disipline sevk etti.