Menderes Türel'den 'bankamatik memuru' açıklaması

"Köşeme çekilip etliye sütlüye karışmayayım istiyorum ama attığınız iftiralar inanın kargaları güldürür. Seçimlerde bir sürü iftira attınız ve kazandınız, hayırlı olsun.
Konuşmak istemiyorum ama mecbur bırakıyorsunuz. Şu anda belediyede göreve başladınız ve tüm bilgiler elinizde. Antalya Büyükşehir Belediyesinin toplamda taşeron dahil 12 bin personeli var. Bunun Sayın Gürsel Tekin 4 bininin bankamatik olduğunu ve Sayın Muhittin Böcek tarafından işten çıkarıldığını söylüyor.
Bu personelin 4 bini bankamatik ise Antalya'da gurur duyduğumuz katlı kavşakları, raylı sistemleri, altyapıyı, üst yapıyı ben kiminle yaptım Allah aşkına".
İspatlayamazsanız müfterisiniz.https://t.co/Pb0kqD32u0 pic.twitter.com/BzmdWVQJJy— Menderes Türel (@menderesturel) 11 Nisan 2019
Türel, Böcek ve Tekin'i, bu 4 bin bankamatik memurunun listesini vakit kaybetmeden açıklamaya davet etti.
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