Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iki ismi görevden aldı. Söz konusu iki ismin, AK Partili Mehmet Özhaseki tarafından göreve getirildiği iddia ediliyordu.

Sözcü'de "Mansur Yavaş’tan büyük operasyon" başlığıyla yayımlanan haberde 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın iki ismi görevden aldığı bildirildi.

Saygı Öztürk imzalı haberde bu isimlerin Refik Tuzcuoğlu ve İsmail Erdoğan olduğu belirtildi.

Haberde söz konusu isimlere dair şu iddialara yer verildi:

"AKP’li Mehmet Özhaseki, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı döneminde, ekmek fabrikası genel müdürlüğü ve KASKİ yönetim kurulu üyeliğine getirdiği Refik Tuzcuoğlu’nu, bakan olunca da müsteşar yardımcılığına atamıştı.

Seçim öncesi apar topar genel sekreterliğe getirilen ve Seçim organizasyonlarını yürüten Tuzcuoğlu’nun görevden alınmasıyla boşalan göreve Giresun eski MHP milletvekili Murat Özkan getiriliyor. Özkan’ın genel sekreterliğe atanmasına ilişkin yazı gerekli izin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderildi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk iddialarını ve son yıllarda gerçekleşen bazı soruşturmaları araştırmak için teftiş kurulunda da operasyon gerçekleştirildi. Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan görevden alındı yerine müfettiş Ata Şengül getirildi.

Belediyede kimlerin geleceği ve kim gideceği konuşulurken bazı başkanların da AKP’li ilçe belediyelerine geçiş yaptıkları öğrenildi."