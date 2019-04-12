Gül, İstanbul seçimini değerlendirdi: Bize yapılan yanlışları güçlü olunca başkalarına yapmamalıyız

Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelen Odatv yazarı Ayşe Baykal, Gül'ün kurulacağı ileri sürülen yeni parti iddialarıyla ilgili ser verip sır vermediğini belirtti.
Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsederken 'öfke ve kızgınlık' cümleleri kullanmadığını ifade eden Baykal, "Tayyip Bey ve Abdullah Bey'in siyasi görüş ayrılıklarını şöyle görüyorum: Tayyip Bey dünyayı düşünce dünyasından okuyup değerlendiriyor, Abdullah Bey ise direkt okuyup değerlendiriyor" dedi.
31 Mart seçimleri öncesi ve sonrası yaşananların bir vatandaş kendisini de endişelendirdiğini kaydeden Baykal, Gül'e İstanbul'daki seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdiğini de sordu.
Baykal, "Gül gelinen noktanın çok üzücü olduğunu; vaktiyle bize yapılan yanlışları, bizim güçlü olunca başkalarına yapmamamız gerektiğini anlattı. Türkiye’nin demokrasi gücünün büyük olduğuna inandığını söyledi" diye yazdı.
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