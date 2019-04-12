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16:14 12 Nisan 2019
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    Menderes Türel - Ebru Türel

    Türel'in eşine ait ses kaydına ilişkin operasyon: 8 gözaltı

    © Fotoğraf : İHA
    Türkiye
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    Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin 8 kişi 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla gözaltına alındı. Türel, ses kaydını 'montaj' diyerek yalanlarken, gözaltına alınanlardan birinin yeni başkan Muhittin Böcek'in akrabası olduğu ileri sürüldü.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada yayımlanan ses kaydına ilişkin soruşturma kapsamında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişiye ait verileri gizli kaydetme' suçlamasıyla 8 kişiyi gözaltına aldı.

    Gözaltına alınan C.B'nin, 31 Mart seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Muhittin Böcek'in akrabası olduğu öne sürüldü.

    TÜREL: BUNLAR KLASİK FETÖ TAKTİĞİ​

    Menderes Türel
    © AA /
    Türel: Seçim zamanı geldi, yalan, iftira, kumpas tezgahları başladı
    Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Bunlar klasik FETÖ taktiği. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetler yayınlıyorlar" açıklamasında bulunmuştu. 

    Tartışma yaratan kayıtlarda Ebru Türel olduğu öne sürülen kişinin, oluşturulan ekibe bedava ulaşım kartı dağıttığı ve bu kişilere toplu taşıma araçlarında propaganda yapmasını söylediği duyuluyor.

    ​CHP'DEN AÇIKLAMA

    Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, gözaltıların sebebini tam olarak bilmediklerini ve avukatlarının sabahtan beri konuyu takip ettikleri bilgisini paylaştı.

    Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne kimlerin getirildiğini bilmediklerini söyleyen Kumbul, "Avukatlarımız şimdi içeriye alındılar. Bize gelen ilk bilgilere göre Ebru Hanım’ın (Türel) seçim öncesi sızan ses kaydı ile ilgili olduğu ve özel hayatın gizliliği ile ilgili bir şikayette bulunulduğudur. Avukatlarımız süreci takip ediyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi alınca, geniş bir açıklama yapacağız" dedi. 

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    Etiketler:
    Gözaltı, Ses kaydı, Muhittin Böcek, Ebru Türel, Menderes Türel, Antalya
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