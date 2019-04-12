YSK'dan Mardin kararı: HDP'li Ahmet Türk'e mazbatası verilecek

© AA / Binnur Ege Gürün Buldan: AK Parti, Ahmet Türk'ün yaşlı olması nedeniyle mazbatanın kendilerine verilmesini istemiş

Yüksek Seçim Kurulu, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen HDP'li Ahmet Türk'e mazbata verileceğini bildirdi.

AK Parti, Ahmet Türk'ün ‘KHK ile görevinden alındığı, hasta ve yaşlı olduğu, belediye başkanlığı görevini yapamayacağını' iddia ederek Mardin İl Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. İl Seçim Kurulu, başvuruyu reddetmiş; ancak Türk'e mazbatasının verilip verilmemesi konusunda kararı YSK'ye bırakmıştı.

YSK: DAYANAKTAN YOKSUN

YSK, AK Parti İl Örgütü'ün başvurusunu ‘dayanaktan yoksun bularak' reddetti. YSK, Türk'e mazbata verilmesi konusunda bir engel bulunmadığını söyleyerek Türk'e mazbata verilmesine karar verdi.