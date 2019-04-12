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19:22 12 Nisan 2019
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    Mazbata Online

    'Mazbata Online' oyununun yazılımcısı: İkinci bölümde yeni karakterler var

    mazbata online
    Türkiye
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    İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, yayınlanan 'Mazbata Online' isimli oyunun yazılımcısı Emre Şenkal, "Ülkemizde olmaması gereken bir durum yaşıyoruz ve ben bunu bir nevi karikatürize etmiş oldum" dedi ve ikinci bölümde yeni karakterler olacağını söyledi.

    Mazbata Online
    mazbata online
    İmamoğlu için 'Mazbata Online' oyunu yapıldı: Kazanınca İzmir Marşı çalıyor
    Yerel seçimlerin ardından iktidar ve muhalefet arasında İstanbul özelinde seçim sonuçlarına yönelik tartışmalar sürerken, geçen hafta 'Mazbata Online' isimli bir oyun yayınladı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 

    Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor. Oyun esnasında, kullanıcılara İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor. Sonunda ise, 'mazbatanızı aldınız' mesajı ile birlikte İzmir Marşı çalıyor.

    Oyunun yazılımcısı Şenkal, Euronews'e verdiği röportajda ikinci bölüm üzerinde çalıştığını belirtti ve oyunla ilgili ayrıntıları anlattı: 

    Canan Kaftancıoğlu
    © AA /
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    'İKİ GÜNDE TAMAMLADIM'

    Oyunu yapmaya bu hafta pazartesi karar verdim, daha doğrusu fikir o gün aklıma geldi. Arkadaşımla Facebook Messenger'da NBA hakkında konuşuyorduk. Bir yandan haberlere bakarken Ekrem İmamoğlu'nu görünce bir oyun yapalım diye söyledim. Çok ciddiye almadı, üzerine oyunun ismi şu olsun bu olsun falan diye dalga geçtik (Ekrem İmamoğlu Counter Strike falan gibi) sonra "mazbata.online olsun" dedim. Sonra muhabbete farklı şekilde devam ettik ama benim aklımda oyun fikri kaldı ve işe giriştim. Oyunu 2 günde sıfırdan yaptım ve Çarşamba günü öğlen 1 - 2 sularında yayına aldım.

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 /
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    'ŞİMDİYE KADAR 127 BİN KULLANICI 208 BİN KERE OYNADI'

    Oyunu ilk gün (öğle saatlerinden akşama kadar) 55 bin ayrı kullanıcı, 90 bin kere oynadı. Şimdiye kadar da 127 bin kullanıcı 208 bin kere oynamış durumda. Oyunun dikkat çekeceğini elbette tahmin etmiştim, fikir, güzel bir fikirdi ama bu kadar kısa sürede, bu kadar yayılacağını hiç tahmin etmemiştim. Özellikle ekşisözlük platformu, oyunun hızla yayılmasında büyük rol oynadı. Açıkçası oyunu, süreci temsil etmesi maksadıyla yazmadım. Ben, bu oyuna tamamen oyun gözüyle bakılması taraftarıyım.

    Binali Yıldırım
    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
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    'ÜLKEMİZDEKİ DURUMU KARİKATÜRİZE ETTİM'

    Ülkemizde olmaması gereken bir durum yaşıyoruz ve ben bunu bir nevi karikatürize etmiş oldum. Bu durumların hiç yaşanmamış olmasını, mazbatayı hakeden kişinin şimdiye kadar çoktan almış olmasını tercih ederdim açıkçası. İnsanlar bu oyunu eğlendikleri için oynuyorlar ve ben nasılsa başka bir fikir bulurdum. CHP'li yetkililerden kimse ile görüşmedim veya herhangi bir yorumları bana ulaşmadı.

    Şu anda oyunun ikinci bölümünü yazıyorum ve muhtemelen hafta sonu yayınlayacağım. İkinci bölümde yeni oynanabilir karakterler olacak ve baya sıkı sürprizler oyuncuları bekliyor.

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