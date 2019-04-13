Gözde Mutluer: Apolitik değilim, öyle durmak bana vicdan azabı olur

Oyuncu Gözde Mutluer, "90 kuşağısınız. Politikayla aranız nasıl?" sorusuna "Apolitik değilim. Öyle durmak da zaten bana vicdan azabı olur. Bilmek, öğrenmek, ilgilenmek zorundayız" yanıtını verdi.

Mutluer, Gence'nin "90 kuşağısınız. Politikayla aranız nasıl?" sorusuna "Apolitik değilim. Öyle durmak da zaten bana vicdan azabı olur. Bilmek, öğrenmek, ilgilenmek zorundayız" yanıtını verdi.

Mutluer, Gence'nin "Hayata dair dertleriniz neler?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Hangi birini söyleyeyim? O kadar adaletsiz, dengesiz, acımasız bir dönemdeyiz ki… Sadece daha yaşanılır, anlayışlı, anaç tavırlı olunmasını isterdim diyerek başlayabilirim cümlelerime."