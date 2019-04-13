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14:02 13 Nisan 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli: 'Kazanmak için 1 oy yeterli' sözüm Allah korkusu olanlar için geçerli

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1411)
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarına ilişkin olarak "İspatlı sandık yolsuzluklarına göz yummayız" dedi. Bahçeli, "Oy oranımızı yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partimizin aldığı oy yüzde 18.8'dir" ifadesini kullandı.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam'da düzenlenecek il başkanları toplantısı öncesinde konuşan Bahçeli, burada seçim sonuçlarını değerlendirdi.

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Sözlerine "Şunu bir defa gönül huzuruyla bir kez daha söylemek isterim ki seçimin kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bunun aksini iddia etmek beyhude bir çabadır" diye başlayan Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

    — Partimiz seçimlerde büyük bir başarıya imza atmıştır. Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradılar. MHP kamburlarında kurtuldu, yükselişine devam etti. 31 Mart'ta Türk milleti bekasına sahip çıktı. Aziz milletimizi Cumhur İttifakı'nı teyit etmekle kalmadı, istikbalin mimarı olarak tescilledi. Bunun hazmedemeyenlerin ne söylediği bizim meselemiz değil. Bizim fitnekoliklerle oyalanmaya niyetimiz yoktur. Önümüze bakacağız, işimize bakacağız. Yolumuzdan sapmayacağız.

    — Çok cepheden saldırı altında olabilir hiç fark etmez. Bize sökmez, bize işlemez. Kutlu davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Demokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez. Demokratik süreçleri şaibelerle boğmak, sahadaki emeği, milletimizin erdemli seçimini sandık başında tahrip etmek, altından kalkılamayacak sonuç ve sorunlara zincirleme şekilde yol açabilecektir.

    — Partimizin 31 Mart yerel seçimleri üzerinde düşünce ve değerlendirmelerini maddeler halinde şöyle özetlenebilir;

    Seçimler genel anlamda huzurlu geçmiştir. Seçime katılım oranı yüzde 85'i bulmuştur. Zillet ittifakı ne yaptıysa sonuç alamamıştır. Türk demokrasisi her türlü engellemeye iftiralara rağmen köklü ve dinamik niteliğini kanıtlamıştır.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    'KAZANAN CUMHUR İTTİFAKI'DIR'

    — Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulanmaya başlandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Bu kapsamda seçim sistemin adı konulmamış güven oyuna dönüşmüştür. Kazanan Cumhur ittifakıdır. 

    — MHP bir büyük şehir toplam 235 belediye başkanlığı kazanmıştır. Belediye başkanlıklarının yüzde 70'i Cumhur İttifakı'ına geçmiştir. Bu başarı sayılmayacak mıdır? Büyüdükçe büyüyoruz, gücümüze güç katıyoruz. Gönül isterdi ki daha fazla belediye başkanlığı kazanalım. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. 

    — 3658 belediye meclis üyesi partimizden seçilmiştir. Oy oranımızı yüzde 7,4 göstermek haksızlık ve adaletsizliktir. Partilerimizin oy dağılımı en iyi il genel meclisi üyeleriyle anlaşılacaktır. Partimizin aldığı oy oranı yüzde 18.1'dir. Belediye meclis üyeleriyle il genel meclis üyelerinin sayısal üstünlüğü Cumhur ittifakındadır. 

    İbrahim Kaboğlu
    © REUTERS / Huseyin Aldemir
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    'DAVUL ONLARIN BOYNUNDA, TOKMAK BİZDE'

    — CHP'nin 11 büyükşehri aldığı görülmektedir. Kazanırken kaybetmek böyle bir şeydir. Davul onların boynunda olsa da tokmağın kimde olduğu bellidir. Bir sistem adaletsizliğinden bahsetmiştik. İlçelerde başarı kazanıp, büyükşehirlerde sandıktan çıkan neticenin çelişmesini arıza olarak yorumlamıştık.

    'YENİ SEÇİM SİSTEMİ MECLİSE GELİRSE KATKI VERİRİZ'

    — Öyle bir sistem inşa edelim ki, büyükşehir belediye başkanlarını seçelim o da yetkisiyle ilçe belediye başkanını belirlesin dedik. Bunu 'eyalet sistemi' olarak çarpıtmak cahilliktir, ahlaksızlıktır. Teklifimizi sulandırmaları bize çamur atanlar kendi dertlerine yansınlar. Biz Türkiye'nin huzuru için alayını karşımıza alırız. Bu seçim sonuçları göstermiştir ki yerel yönetimlerde reform büyük ihtiyaçtır. Konu meclise geldiği taktirde tüm katkıyı vereceğimiz bilinmelidir. 

    Binali Yıldırım
    © AA / İslam Yakut
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    'İSTANBUL'DA SEÇİMİN TEKRARI ÇÖZÜM OLABİLİR'

    — 31 Mart seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İstanbul'da sular durulmamış, CHP'nin adayı en çok oyu alıp mazbataya hak kazanmış gibi görünse de İstanbul seçimlerine şaibe karıştığını akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse inkar edemeyecektir. Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır. Büyükçekmece ve Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır.

    — Şunu hiç kimse aklından çıkartmasın ki, şaibesiz şüphesiz ve tertemiz bir oy ile seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, muhatabını tehdit etmekten çekinmeyiz. Karanlıktan göz kırpmayız. 31 Mart gecesi 1 oy bile kazanmak için yeterlidir sözümü istismar edip, ilk günkü beyanımın ters düştüğünü söyleyenlerin ya akıllarında noksanlık ya karakterlerinde namertlik vardır. Nato kafa nato mermer…

    ‘İSTANBUL SEÇİMLERİNİN YENİLENMESİ EN MANTIKLI YOLDUR'

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf: Twitter
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    - Ne yapsaydık? Milli irade dolandırıcılarına sessiz mi kalsaydık? Sayın Binali Yıldırım lehine kullanılan 16 bin oyun nasıl çalındığını, nasıl gizlendiğini merak etmeyelim mi? Peşine düşmeyelim mi? Mesele yapmayalım mı? Bunun düzeltilmesini istemeyelim mi? "Kazanmak için 1 oy yeterlidir" sözüm adam olanlar, adil olanlar, Allah korkusu olanlar için geçerlidir. CHP'nin zeka özürlü sözcüleri adaletten kaçmasınlar. Sandıklarda çevirdikleri fırıldakların günü geldiğinde ortaya çıkacağını unutmasınlar.

    — İstanbul'daki usulsüzlükler, Türkiye'yi krize sürükleyecek hatalara yönelecekse çare yine demokrasi içinde aranmalıdır.Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir. İstanbul seçimlerinin yenilenmesi en mantıklı yoldur.

    — YSK'nın bir karar vermesi, organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse olağanüstü itiraz süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur. Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir. İstanbul'un gelecek beş yılını karartmak, hizmet yerine sürekli kavgayla zaman kaybetmek yanlıştır.

    — Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli kardeşlerimiz HDP ile mesafe koymuşlar, milli birlik ve kardeşlikten yana tercihlerini kullanmışlardır. Hepsini tebrik ediyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, PKK'ya hadlerini bildirmiş, siyasetteki acentesi HDP'ye yeter artık mesajı vermiştir.

    ‘BU SOYSUZLAR TEK KELİMEYLE VATAN HAİNİDİR'

    Ekrem İmamoğlu
    © AFP 2019 / Ozan Kose
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    - Ekonomik tetikçiler yine devrededir. Zillet İttifakı'nın Kürdistan çığırtkanı vaat edilmiş topraklardan hayasızca bahsetmiştir. Kimliksiz ve temelsiz şahsın, tam da İsrail'in Golan tepeleri komplosu devredeyken bu çıkışı yapması hesapları iyice ayyuka çıkmıştır. Bu toprakları kuruttuğumuzu iddia eden kişi bir milletvekilidir. CHP'nin İP'in SP'nin yoldaşıdır. Bu soysuzlar tek kelimeyle vatan hainidir. İsrail'de yapılan seçimler bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir.

    — Sudan'da darbe olmuş, El Beşir tutuklanmıştır. Libya kaynayan kazana dönmüştür. Fransa ve İtalya sözde Ermeni soykırım iddialarını tekrar gündeme getirerek husumetlerini göstermişlerdir. İtalya Temsilciler Meclisi'nin rezil önergesi Ermeni iddialarını iç siyasi çıkar hesaplarında vasıta olarak kullanılmasının sinsi bir örneğidir. Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi utanç verici bir rezalettir. Fransa anacaksa, Afrika'da katlettiği masumları anmalıdır. Anma günü düzenleyecekse bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı. Biraz insan onuru gösteriyorsa Türk milletinden özür dilemelidir.

    ‘MHP'NİN YANLARINDA OLACAĞINI KARARLI BİR ŞEKİLDE DUYURUYORUM'

    S-400
    © Sputnik /
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    - ABD provokasyonlarına devam etmektedir. Terör örgütlerini silahlandırmayı sürdürmektedir. S-400 gerilimi hat safhadadır. Alacağımız F-35'lere ne olacağı muammadır. Milli güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda ABD bilirkişi midir? Türkiye ABD'nin sömürge ülkesi midir? Bu küstahlık bu vandallık Türkiye düşmanlığının ayan beyan kıyıya vurma halidir.

    — Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin egemenlik haklarını savunmasından dolayı gönülden tebrik ediyorum. MHP'nin yanlarında olacağını kararlı bir şekilde duyuruyorum.

    — ABD Başkan Yardımcısı Pence'in tehditleri sabırları taşırma aşamasındadır. Bu kovboy bilmelidir ki, al atını yap tımarını diyeceğimiz günler inanıyorum ki çok uzak değildir.

    — Milli bekamız her şeyden önemlidir. 2023'te lider ülke Türkiye hedefine ulaşacaksak ancak bekamızı koruyarak yapabiliriz. CHP genel başkanının böyle bir meselesi olmayabilir. Herkes mayasının gereğini yapacaktır. İP'in zaten fikri de zikri de bulanıktır. HDP, ipini çoktan kandile vermiştir. Onlar zaten en ufak hayır gelmeyecektir. PKK'nın FETÖ'nün Türk ve Türkiye düşmanları karşısında yegane güç Cumhur İttifakı'dır."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (1411)
    Etiketler:
    yerel seçim, MHP, Devlet Bahçeli
    Topluluk kurallarıTartışma
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