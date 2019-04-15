Ataman: Bağış'ın şoförünün maaşı, 13 yıldır İBB tarafından ödeniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi Nadir Ataman,eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın makam şoförlüğünü yapan M.G’nin, bu hafta ‘apar topar’ eski görevine geri çağrıldığını söyledi. Ataman “Bağış’a 13 yıl hizmet eden şoföre İstanbul halkının parasından 780 bin lira maaş ödendi” dedi.

© AFP 2019 / Ozan Kose İmamoğlu, chp.gov.tr'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak eklendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi üyesi CHP'li Nadir Ataman, İBB'de yaşanan bir gelişmeyi gündeme getirdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Ataman, eski bakanlardan Egemen Bağış'ın özel şoförlüğünü yapan M.G'nin, İBB tarafından mevzuata aykırı şekilde Bağış'a tahsis edildiğini ileri sürdü.

Bunun İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından İBB birimlerinde yaşanan 'temizlik harekatı' sırasında ortaya çıktığını ifade eden Ataman “Bağış'ın şoförü M.G bu hafta apar topar asıl görev yeri olan İBB'ye çağrıldı. Bu tahsis yasalsa, neden geri çağırdınız? Bu şekilde birçok şoför ve araç tahsisi yapıldığını biliyoruz. Yakında hepsini isim isim açıklayacağız” dedi.

Bağış'a tahsis edilen şoför için İBB'nin 13 yıl boyunca maaş ödediğini vurgulayan Nadir Ataman şunları kaydetti:

“Bağış'ın şoförünün İBB'ye maliyeti kaba bir hesapla 780 bin lirayı buluyor. İstanbul halkının parasının bu yöntemle kimlere peşkeş çekildiği yakında ortaya çıkacak. Bu tip şoför ve araç tahsislerinin İstanbullulara maliyeti milyonlarca lirayı buluyor. Geriye dönük bu paraları kamuya kazandıracağız. ‘İstanbul sevdalarını' ortaya dökeceğiz.”