Serdar Turgut: ABD, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek istiyor

'BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM'
"Emin olun yasa tasarısının tamamı elime geçip okuduğumda başımdan kaynar sular dökülmüş gibi hissettim" diyen Turgut, tasarının amacının 'Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Tasarının resmi amacı ilk sayfasında şöyle açıklanıyor: 'Bu tasarı Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi ve diğer amaçları taşımaktadır.' Metni benim gibi dikkatle okursanız diğer amacın da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek olduğunu görebiliyorsunuz."
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'TÜRKİYE'YE KARŞI NİYETLERİ KÖTÜ'
Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaşanan gerilimin de tasarıda yer aldığını belirten Turgut'un yazısının devamı ise şu şekilde:
"Dışardan gelebilecek tehditlerin tanımlandığı bölümde ise ilk önce terör örgütleri belirtiliyor ve sonra da eğer Rusya’dan S-400’leri aldığı takdirde Türkiye’ye de böyle bakılacağının işareti verilmiş. Bu bölümde Türkiye’ye bu durumda yeni yaptırımlar uygulanacağı da tekrarlanmış. Türkiye’ye karşı niyetleri kötü, bu tasarının hemen her cümlesinden buram buram kötü kokular yükseliyor."
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