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    Doğu Akdeniz'de nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın çevresinde uçan helikopter

    Serdar Turgut: ABD, Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek istiyor

    © AFP 2019 / FABRIZIO BENSCH
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü köşesinde ABD Senatosu'na sunulan bir tasarının 'Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silme' amacı taşıdığını söyledi ve "Metni benim gibi dikkatle okursanız diğer amacın da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek olduğunu görebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

    ABD- Türkiye- Bayrak
    © REUTERS / Darren Ornitz
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    Habertürk yazarı Serdar Turgut, 'İstanbul bir şekilde çözülür ama Doğu Akdeniz'i kaybetmeye doğru gittiğimize emin olabilirsiniz' başlıklı bugünkü köşe yazısında, ABD'li senatörler  Bob Menendez ve Marco Rubio tarafından sunulan tasarıya yer verdi. 

    'BAŞIMDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM'

    "Emin olun yasa tasarısının tamamı elime geçip okuduğumda başımdan kaynar sular dökülmüş gibi hissettim" diyen Turgut, tasarının amacının 'Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek' olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Tasarının resmi amacı ilk sayfasında şöyle açıklanıyor: 'Bu tasarı Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi ve diğer amaçları taşımaktadır.' Metni benim gibi dikkatle okursanız diğer amacın da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek olduğunu görebiliyorsunuz."

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    S-400 hava savunma sistemi
    © Sputnik / Grigoriy Sisoev
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    Turgut ayrıca, daha önce hiçbir dönemde Türkiye aleyhinde sonuçlar doğurabilecek bir adımın atılmadığını vurgulayarak, ABD'nin bölgede Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs ile kurduğu enerji ortaklıklarını hatırlattı ve "Bu bağlamda hem Yunanistan hem de Kıbrıs Rum Kesimi ABD’ye silah, askeri gemi ve asker konuşlandırması için yeni imkanlar açıyor ve hatta ABD, Kıbrıs Rum Kesimi'ne yeni silahlar satmayı da taahhüt ediyor" dedi.

    Habertürk
    ABD Senatosu'na sunulan Doğu Akdeniz tasarısı

    'TÜRKİYE'YE KARŞI NİYETLERİ KÖTÜ'

    Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaşanan gerilimin de tasarıda yer aldığını belirten Turgut'un yazısının devamı ise şu şekilde:

    "Dışardan gelebilecek tehditlerin tanımlandığı bölümde ise ilk önce terör örgütleri belirtiliyor ve sonra da eğer Rusya’dan S-400’leri aldığı takdirde Türkiye’ye de böyle bakılacağının işareti verilmiş. Bu bölümde Türkiye’ye bu durumda yeni yaptırımlar uygulanacağı da tekrarlanmış. Türkiye’ye karşı niyetleri kötü, bu tasarının hemen her cümlesinden buram buram kötü kokular yükseliyor."

    Etiketler:
    ABD Senatosu, Habertürk, Serdar Turgut, Doğu Akdeniz, Yunanistan, İsrail, Kıbrıs, ABD, Türkiye
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