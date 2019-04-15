16 köpeğin zehirlenmesinde şüphelilerin serbest kalmasına itiraz reddedildi

© Fotoğraf : İHA Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, sokak köpeklerinin zehirlenmesi soruşturmasına müdahillik talebi

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde, geçen hafta, hayvanseverlerin parklarda ve boş arazide beslediği sokak köpekleri, bir araçtan atılan zehirli tavuk etlerini yemeleri sonucu zehirlendi. Köpeklerden 16'sı telef olurken, 8 köpek veteriner kliniğinde tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu.

Köpekleri zehirlediği iddia edilen şüpheliler, Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polisin çalışması sonucu yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği ileri sürüldü.

© AA / Özge Elif Kızıl Ankara'da köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 3 şüpheli, 'sahipli mala zarar vermek' suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerin, haftada 1 gün polis merkezinde imza vermesi şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi.

Bunun üzerine soruşturma savcısı Aişe Kalem, şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği, savcının itirazının reddedilmesine karar verdi. 3 şüpheli tutuksuz yargılanacak.