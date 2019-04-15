İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

© AA / İGA İstanbul Havalimanı seferleri artırılıyor

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen ücret tarifeleri şu şekilde:

Kapalı Otopark ücret tarifesi

- 1 saat 21 TL

- 1-3 saat 25 TL

- 3-6 saat 39,50 TL

- 6-12 saat 47 TL

- 12-24 -saat 63 TL

- Abonman aylık 444 TL

Açık otopark

- 0-1 saat:16 TL

- 1-3 saat:19 TL

- 3-6 saat:29 TL

- 6-12 saat: 32 TL

- 12-24 saat:44.50 TL

- Abonman aylık 332 TL