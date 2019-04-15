İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.
© AA / İGA
Belirlenen ücret tarifeleri şu şekilde:
Kapalı Otopark ücret tarifesi
- 1 saat 21 TL
- 1-3 saat 25 TL
- 3-6 saat 39,50 TL
- 6-12 saat 47 TL
- 12-24 -saat 63 TL
- Abonman aylık 444 TL
Açık otopark
- 0-1 saat:16 TL
- 1-3 saat:19 TL
- 3-6 saat:29 TL
- 6-12 saat: 32 TL
- 12-24 saat:44.50 TL
- Abonman aylık 332 TL
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