Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: AK Parti'nin en büyük sorunu Pelikan adı verilen paralel örgüttür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara eski Milletvekili Aydın Ünal, Twitter hesabından yaptığı yaptığı açıklamalarda AK Parti'nin önündeki en büyük sorunun 'Pelikan yapılanması' olduğunu söyledi.

Ünal, "AK Parti'nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır" dedi.

AK Parti’nin önündeki en büyük sorun, Pelikan adı verilen paralel örgüttür. Gerçekleri örtmek propaganda değildir. Sorunları perdelemek yeni ve daha büyük sorunlar doğurur. AK Parti kendisini hızla aşağı çeken bu yapıdan acilen kurtulmalıdır. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 15 Nisan 2019

'EN KÜÇÜK ELEŞTİRİ YA DA SAĞDUYULU YAKLAŞIMA HAİN DAMGASI'

Twitter hesabından yaptığı diğer paylaşımlarda ise AK Parti'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ünal, şunları söyledi:

"Sorun şu: En küçük bir yapıcı eleştiri ya da sağduyulu yaklaşımı 'Hain' demeye varan damgalamalarla örten bir güruh türedi. 'Savunmayı' samimiyetten uzaklaştırıp rant sağladıkları sektöre dönüştürdüler. Her bir sorunun fark edilmesini ve çözümünü sinsice engelliyorlar."

Sorun şu: En küçük bir yapıcı eleştiri ya da sağduyulu yaklaşımı “hain” demeye varan damgalamalarla örten bir güruh türedi. “Savunmayı” samimiyetten uzaklaştırıp rant sağladıkları sektöre dönüştürdüler. Her bir sorunun farkedilmesini ve çözümünü sinsice engelliyorlar. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 15 Nisan 2019

​'MALUM GÜRUH ELİYLE ENGELLENİYOR'

"Örneğin; işsizlik 14.7'ye çıkmış. Bu sorunun nedenlerinin konuşulması herkesin bildiği sır iken, malum güruh eliyle engelleniyor. 'TÜİK'te FETÖ var' ya da 'Bize saldırıyorlar' deyince sorun çözülmüyor, çözüm yoluna girmiyor; tersine daha da büyüyor."

Örneğin; işsizlik 14,7’ye çıkmış. Bu sorunun nedenlerinin konuşulması herkesin bildiği sır iken, malum güruh eliyle engelleniyor. “Tüik’te FETÖ var” ya da “bize saldırıyorlar” deyince sorun çözülmüyor, çözüm yoluna girmiyor; tersine daha da büyüyor. — Aydın Ünal (@_aydinunal) 15 Nisan 2019

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