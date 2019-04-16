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14:31 16 Nisan 2019
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    İstanbul'da bir sürücünün ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada

    Bahçelievler'de ambulansa yol vermeyen sürücü için 5 yıl hapis istemi

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    İstanbul, Bahçelievler'de 'de ambulansın geçişine engel olan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y.
    © Fotoğraf : DHA
    Ambulansa yol vermeyen sürücü kendini böyle savundu: Hasta olmadığını düşündüm
    İddianamede, 23 yaşındaki şüpheli Yetişmiş'in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği belirtildi.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu:

    Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı.

    Videoda yer alan araç plakasından Yetişmiş'in kimliği tespit edildi. Hakkında idari ve adli tahkikat başlatılan Yetişmiş, mahkemedeki ifadesinde, "Ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım" ifadelerini kullandı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Yetişmiş'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    'AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ'

    İstanbul'da bir sürücünün ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada
    © Fotoğraf : DHA
    Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
    Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti.

    İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Şüpheli Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yetişmiş, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

    Öte yandan Yetişmiş' e olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.

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