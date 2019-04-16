Optimar: Türkiye’nin yüzde 51.3’ü İstanbul’da oyların yeniden sayılmasının sonucu değiştirmeyeceği görüşünde

Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’nin yüzde 51.3’ü İstanbul’da yeniden oy sayımı yapılmasının sonucu değiştirmeyeceğini düşünüyor. Yeniden sayımın sonucu değiştireceğini düşünenlerin oranı yüzde 31.3, kararsızlar ise yüzde 17.4.

Türkiye'nin 31 Mart yerel seçimler sonrası güncel durumunun tespiti için Optimar Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye'nin Nabzı' araştırmasına göre seçim sonrası ‘Türkiye'nin durumunu daha iyi olacak' diyenlerin oranı yüzde 56.4 iken, ‘daha kötü olacak' diyenlerin oranı ise yüzde 13.9.

26 ilde ve 1500 kişiyle yüz yüze yapılan araştırmaya göre, İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını olumsuz olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 45.9, olumlu olarak nitelendirenlerin oranı ise 40.2.

İstanbul'da oyların yeniden sayılmasını olumlu olarak değerlendirenlerin yüzde 73.7'si 31 Mart yerel seçimlerinde oylarını AK Parti'den yana kullanırken, olumsuz olarak değerlendirenlerin ise yüzde 85.8'i CHP seçmeni.

Optimar Araştırma'nın sorduğu ‘İstanbul'da oy sayılarının tutanaklara yanlış aktarılmasında FETÖ'nün bir etkisi olabilir mi?' sorusuna, araştırmaya katılanların yarısı ‘hayır' derken, yüzde 28.8 ‘evet' dedi. Fikri olmayanların oranı ise yüzde 21.2.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 51.3'ü İstanbul'da yeniden yapılan oy sayımlarının sonucu değiştirmeyeceği görüşünde. Sonucu değiştireceğini düşünenlerin oranı 31.3'ken, kararsız olanların oranı ise 17.4.

İstanbul'da oyların yeniden sayımlarının sonucu değiştireceğini düşünenlerin yüzde 61.9 araştırmaya göre yerel seçimde oyunu AK Parti'ye verdi. Sonuca bir etkisi olmayacağı değerlendirmesinde bulunanların yüzde 88.6'sı da CHP seçmeni.